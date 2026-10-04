Cameratoezicht bij bruggen Kelpen en Roosteren voor veiligheid

De Provincie Limburg plaatst per direct verkeerscamera’s langs de N280 bij de Kelperbrug en de N296 bij de brug over het Julianakanaal bij Roosteren.

Hiermee wordt het verkeer gemonitord om te controleren of de geldende verboden voor zwaar verkeer nageleefd worden. Het verbod voor vrachtwagens en andere zware voertuigen is ingesteld om verdere schade aan de constructie van deze twee bruggen tegen te gaan en de wegen over de bruggen voor ander verkeer veilig open te houden.

Eerder genomen maatregelen



Sinds het rijverbod voor zwaar verkeer – voor de brug bij Roosteren sinds 24 december 2025 en Kelperbrug sinds 9 juni 2026 – zijn er meerdere maatregelen genomen om zware voertuigen over de twee bruggen te weren. Op de wegen wordt duidelijk en tijdig gewezen op het verbod. Er is breed en gericht op vrachtverkeer via internationale bebording, LED-schermen langs de wegen en via diverse online-kanalen op het rijverbod gewezen. Er zijn hoogtelimieten ingesteld in de vorm van stalen hoogteportalen voor de bruggen en er zijn 24/7 verkeersregelaars ingezet om vrachtverkeer om te leiden.

Gevaarlijke situaties



De afgelopen tijd is gebleken dat deze maatregelen onvoldoende zijn waarbij er diverse incidenten zijn voorgevallen die tot gevaarlijke situaties hebben geleid. Chauffeurs hebben verkeersregelaars ontweken en hun instructies genegeerd zodat er aanrijdingen plaats vonden. Hoogteportalen zijn aangereden wat heeft geleid tot onveilige verkeerssituaties en schade. Daarnaast zijn verkeersregels meermalig overtreden.

24/7 Monitoring verkeer



Dit is reden voor de Provincie om verkeerscamera’s bij beide bruggen te plaatsen voor monitoring van het verkeer op het naleven van de ingestelde verboden. De camera’s worden in de berm geplaatst - aan weerszijden van de bruggen - en registreren 24 uur per dag de omgeving. Het zijn overigens geen flitscamera’s; ze maken alleen beelden van de omgeving. Relevante beelden worden gebruikt bij incidenten, zoals in geval van onveilige (verkeers)situaties, schade aanbrengen aan hoogteportaal of andere voorziening en bij het doen van aangifte bij de politie. De Provincie heeft namelijk geen bevoegdheid om te handhaven of boetes uit te delen. De camera’s blijven tenminste enkele weken staan.

Automatische hoogtedetectie



De verkeersregelaars blijven 24 uur per dag zwaar verkeer wijzen op de ingestelde verboden, ondersteund met de diverse informatieborden langs de wegen en navigatiesystemen. In de komende tijd zullen de nu aanwezige hoogteportalen worden verbeterd en worden voorzien van automatische hoogtedetectie en waarschuwingssignalen, specifiek voor zwaar verkeer. Met deze maatregelen wil de Provincie ervoor zorgen dat het overige verkeer veilig gebruik kan blijven maken van de bruggen.