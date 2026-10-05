Overleden man Hoofddorp is misdrijf, politie zoekt specifieke getuigen

De politie zoekt specifieke getuigen en meer informatie na het aantreffen van een overleden man in Hoofddorp. Op vrijdagochtend 2 oktober werd een 43-jarige man uit Amsterdam dood aangetroffen op straat aan de Paviljoenlaan. Het slachtoffer is door een misdrijf om het leven gekomen. Een 28-jarige man is aangehouden. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onderzoek en een belangrijke oproep.

Melding

Vrijdagochtend 2 oktober krijgt de politie rond 09.45 uur een melding dat een overleden persoon is aangetroffen aan de Paviljoenlaan in Hoofddorp. Voorbijgangers vinden het slachtoffer in het Haarlemmermeerse Bos. Dit is langs het Mountainbikepad, ter hoogte van de parkeerplaats.

Onderzoek wijst op misdrijf

Uit onderzoekt blijkt dat het slachtoffer, een 43-jarige man uit Amsterdam, door een misdrijf om het leven is gekomen. Dezelfde dag heeft de politie een 28-jarige man uit de gemeente Haarlemmermeer aangehouden. De verdachte zit vast in beperkingen en dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met een advocaat. Vanwege de beperkingen doet de politie verder geen inhoudelijke mededelingen over de zaak.

Belangrijke oproep

Het onderzoeksteam van de politie doet intensief onderzoek en zoekt op dit moment specifieke getuigen en meer informatie die het onderzoek mogelijk verder kunnen helpen:

- We zoeken getuigen die ons iets kunnen vertellen over dit incident. De auto van het slachtoffer, een donkergrijs/blauwe Opel Astra, stond vrijdag 2 oktober geparkeerd op de parkeerplaats



- Ook zijn we specifiek op zoek naar vrachtwagenchauffeurs of campers die vóór of na vrijdag 2 oktober op de parkeerplaats geparkeerd stonden. Mogelijk hebben zij belangrijke informatie voor ons



We zoeken camerabeelden van vrijdag 2 oktober vanaf 06.00 uur t/m 10.00 uur uit de nabije omgeving van de Paviljoenlaan in Hoofddorp, bijvoorbeeld van dashcams of deurbelcamera’s. Dit geldt ook voor automobilisten met een dashcam die vrijdagochtend bij het voormalige restaurant (Vork en Mes) geparkeerd stonden. Heeft u informatie en nog niet met de politie gesproken? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de politie via: 0800-6070. Anoniem tippen kan via Meld Misdaad Anoniem (M) via: 0800-7000.