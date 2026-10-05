FNV: 43% medewerkers toezicht en handhaving Rotterdam ervaart grensoverschrijdend gedrag

De sociale veiligheid binnen het cluster Toezicht Handhaving Parkeren en Markten (THPM) van de gemeente Rotterdam schiet ernstig tekort. Dat blijkt uit een uitgebreide enquête van FNV Overheid en de Ondernemingsraad Stadsbeheer onder werknemers van de afdeling. Van de respondenten heeft 43% in het afgelopen jaar zelf één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Bij de afdeling Handhaving gaat het zelfs om 53%.

De FNV noemt de uitkomsten verontrustend, maar niet verrassend. ‘Wij krijgen al langere tijd signalen van medewerkers dat het binnen THPM niet veilig genoeg is om je uit te spreken en dat grensoverschrijdend gedrag onvoldoende wordt aangepakt’, zegt Marieke Manschot, bestuurder FNV Overheid. ‘Dit onderzoek maakt duidelijk dat het niet om incidenten gaat, maar om een serieus cultuurprobleem. De gemeente is verantwoordelijk voor een veilige werkvloer. Hier moet onmiddellijk worden ingegrepen.’

Pesten en discrimineren

Aan de enquête van FNV Overheid en de Ondernemingsraad Stadsbeheer deden 461 van de 1.180 aangeschreven medewerkers mee, een respons van 39%. Een ruime meerderheid van de respondenten is geen vakbondslid.

De uitkomsten zijn stevig. Van alle respondenten zegt 36% het afgelopen jaar te zijn gepest, 22% werd geïntimideerd en 21% gediscrimineerd. Negen procent kreeg te maken met seksuele intimidatie en drie procent met lichamelijke agressie. Onder vrouwen ligt het percentage dat seksuele intimidatie heeft ervaren op zeventien procent.

Leiding is vaak onderdeel van het probleem

Volgens FNV is daarbij extra verontrustend dat leidinggevenden binnen het cluster nadrukkelijk onderdeel zijn van het probleem. 46% van de respondenten vindt dat niet goed wordt opgetreden tegen ongewenst gedrag; bij Handhaving is dat 63%. Daarnaast vindt 36% dat het management niet het goede voorbeeld geeft. Medewerkers noemen in het onderzoek onder meer vriendjespolitiek, een angstcultuur, machtsmisbruik, onvoldoende open communicatie en incapabel leiderschap als oorzaken van sociale onveiligheid.

Manschot: ‘Een leidinggevende hoort sociale veiligheid te bewaken, niet onderdeel van het probleem te zijn. Maar bijna de helft van de medewerkers die grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt, wijst een leidinggevende aan als veroorzaker en ruim een kwart noemt iemand uit directie of MT. Er moet van hoog tot laag kritisch worden gekeken naar leiderschap en naar mensen die onveilig gedrag veroorzaken of in stand houden.’

FNV: cultuurverandering en ingrijpen nodig

Voor de FNV staat voorop dat de gemeente Rotterdam haar verantwoordelijkheid als werkgever moet nemen. De vakbond wil dat leidinggevenden worden geschoold en dat er een transparant wervings-en selectie beleid wordt gevoerd. Ook moet er een heldere gedragscode met sanctiebeleid komen, moeten meldingen serieus en onafhankelijk worden opgevolgd en moeten slachtoffers goede nazorg krijgen. Manschot: ‘Medewerkers moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zich kunnen uitspreken en dat een melding gevolgen heeft. Dat vertrouwen herstel je alleen door nu zichtbaar in te grijpen.’

