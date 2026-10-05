Minder nieuwbouwwoningen verkocht in tweede kwartaal, meer bestaande woningen

In het tweede kwartaal van 2026 werden er 5,7 duizend nieuwbouwwoningen verkocht. Dit is 11,2 procent minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het is het vierde kwartaal op rij dat het aantal verkochte nieuwbouwwoningen daalt. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Kadaster en Eurostat.

In het tweede kwartaal van 2026 werden bijna 59 duizend bestaande koopwoningen verkocht. De verkoopaantallen liggen 2,7 procent hoger dan een jaar eerder. Vorig kwartaal was de stijging nog 8,7 procent. In totaal zijn er in het tweede kwartaal 64,6 duizend woningen (bestaand plus nieuwbouw) verkocht, voor een totale verkoopwaarde van 31,8 miljard euro.

Prijzen woningen gestegen

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal van 2026 4,2 procent hoger dan een jaar eerder. Deze prijsstijging is lager dan die van het eerste kwartaal: toen stegen de prijzen van bestaande koopwoningen met 5,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De gemiddelde verkoopwaarde van een bestaande koopwoning bedroeg 492 duizend euro.

Een nieuwbouwkoopwoning kostte 4,7 procent meer dan in het tweede kwartaal een jaar eerder. Vorig kwartaal was de prijsstijging van nieuwbouwwoningen nog 5,6 procent. De gemiddelde verkoopwaarde van een nieuwbouwwoning bedroeg 514 duizend euro.

Prijsstijging rond Europees gemiddelde

De prijsstijging van alle verkochte koopwoningen in Nederland (4,3 procent) wijkt nauwelijks af van het gemiddelde in de Europese Unie (4,7 procent). Portugal kende met 16,5 procent voor het tweede kwartaal op rij de grootste prijsstijging. In Finland, waar de huizenprijzen al dalen sinds eind 2022, daalden de huizenprijzen het sterkst (2,7 procent). Dit kwartaal is er ook een daling te zien in Frankrijk (0,8 procent) en in Luxemburg (2,2 procent).