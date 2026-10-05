Totale studieschuld 28 miljard, voor het eerst gedaald

Begin 2026 was de totale studieschuld van studenten en oud-studenten 28 miljard euro. Dat is 0,8 miljard euro minder dan een jaar eerder, en het eerste jaar dat de totale studieschuld daalt. Na de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs in studiejaar 2023/’24 hebben minder studenten een lening aangevraagd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

Daling aantal mensen met studieschuld zet door

Begin 2026 hadden 1,5 miljoen studenten en oud-studenten een studieschuld. Dit is het derde jaar op rij dat het aantal mensen met studieschuld daalt. In studiejaar 2023/’24 is de basisbeurs opnieuw ingevoerd. Het aantal studenten dat een lening heeft aangevraagd is vanaf dit studiejaar gedaald.

Ruim 1,1 miljoen oud-studenten hebben een studieschuld. Dat zijn er ruim 6 duizend meer dan in 2025. Dit aantal is de afgelopen jaren blijven toenemen, maar deze toename vlakt wel af: een jaar eerder nam dit nog met 28 duizend toe.

Het aantal mensen dat nog studeert en een studieschuld heeft neemt juist al jaren af. In 2026 hebben 400 duizend studenten een studieschuld. Dat zijn er 210 duizend minder dan in 2023, toen de basisbeurs weer werd ingevoerd.

Steeds meer hoge studieschulden

Hoewel het aantal mensen met een studieschuld daalt, is het aantal met een studieschuld van 50 duizend euro of meer juist toegenomen. In 2026 hebben 145 duizend mensen een studieschuld van minstens 50 duizend euro. Dat is twee keer zoveel als zes jaar eerder. Bijna 5 duizend mensen moeten zelfs een ton of meer aan studieschuld terugbetalen. Bijna de helft van de mensen met een studieschuld heeft een schuld van minder dan 10 duizend euro; 4 procent heeft minder dan 500 euro schuld.

Gemiddelde studieschuld blijft toenemen

Ook in 2026 is de gemiddelde studieschuld hoger dan een jaar eerder. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015, nam de gemiddelde studieschuld met 5,9 duizend euro toe tot 18,3 duizend euro in 2026.

Oud-studenten hebben gemiddeld een hogere studieschuld dan degenen die nu nog studeren. Van deze laatste groep daalt de schuld: de gemiddelde studieschuld van huidige studenten is 15,6 duizend euro, duizend euro minder dan in 2025. De schuld van oud-studenten is juist gestegen naar gemiddeld 19,2 duizend euro.