Boete van 90.000 euro voor opzettelijk onjuist doen van belastingaangiften

Het Openbaar Ministerie (OM) legt aan een verdachte een strafbeschikking op met een geldboete van 90.000 euro vanwege het opzettelijk onjuist doen van aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2017, 2018 en 2019. 'Het strafrechtelijk onderzoek werd gestart nadat de man gebruik maakte van de inkeerregeling bij de Belastingdienst', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag.

Inkeerbrief

In augustus 2024 ontving de Belastingdienst een inkeerbrief van de verdachte. Daarin gaf hij aan onjuiste aangiften van inkomstenbelasting te hebben gedaan gedurende meerdere jaren. De onjuiste aangiften hadden betrekking op nevenactiviteiten van de verdachte in het buitenland. Hij had zijn inkomsten, bankrekeningen en winstuitkeringen uit aandelen niet opgegeven en daarover dus ook geen belasting betaald.

Wetswijziging

De inkeerregeling is een wettelijke regeling van de Belastingdienst waarmee men alsnog belasting aangeeft en betaalt over niet-aangegeven inkomen of vermogen. Door dit vrijwillig te melden, krijgt de melder een lagere boete of voorkomt de melder in sommige gevallen strafrechtelijke vervolging. Door een wetswijziging in 2018 leidt een inkeer niet langer tot vrijwaring van strafrechtelijke vervolging voor inkomsten in box 3. In 2020 is die vrijwaring ook vervallen voor inkomsten in box 2.

Strafbeschikking

De reden dat in dit geval een strafrechtelijk onderzoek is gestart is dat verdachte in de jaren waarover hij onjuiste aangiften heeft gedaan een hoge functie bekleedde binnen een Nederlandse financiële instelling. Het strafrechtelijk onderzoek heeft zich beperkt tot de jaren waarin onjuiste aangiften voor box 2 en box 3 zijn gedaan. Het fiscale nadeel komt daarbij uit op een bedrag van bijna 380.000 euro.

Op basis van het strafrechtelijk onderzoek concludeert het OM dat verdachte opzettelijk onjuiste belastingaangiften heeft gedaan. Bij de keuze voor het opleggen van een strafbeschikking, weegt het OM mee dat de verdachte zichzelf heeft gemeld bij de Belastingdienst en volledig heeft meegewerkt aan het strafrechtelijk onderzoek en het gehele fiscale nadeel heeft terugbetaald aan de Belastingdienst. Daarnaast is van belang dat verdachte de functie bij de Nederlandse financiële instelling al geruime tijd niet meer bekleedt.

Het OM legt hem een strafbeschikking op in de vorm van een geldboete van 90.000 euro.