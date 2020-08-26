Ruim 3 procent meer omzet in de detailhandel

In het tweede kwartaal van 2026 zette de detailhandel 3,1 procent meer om dan in dezelfde periode een jaar eerder. De ontwikkeling van de winkels in de non-food was met 3,5 procent sterker dan de ontwikkeling van de winkels in voedingsmiddelen (2,5 procent). Hoewel het ondernemersvertrouwen negatief blijft, is dit hoger dan vorig kwartaal. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het tweede kwartaal van 2026 zetten de winkels in voedings- en genotmiddelen 2,5 procent meer om dan een jaar eerder. De omzetstijging onder de supermarkten was 2,8 procent, en daarmee sterker dan die van de voedingsspeciaalzaken (0,7 procent). Met een volumeontwikkeling van -0,9 procent zijn de prijzen van de voedingsspeciaalzaken hoger dan de prijzen een jaar eerder.

Omzet drogisterijen stijgt

De omzetontwikkelingen van de winkels in non-food zijn overwegend positief, waarbij de drogisterijen eruit springen. Zij maken met een groei van 7,0 procent de sterkste ontwikkeling door in de branche. Ook de ontwikkeling van winkels in recreatieartikelen en in consumentenelektronica ligt met respectievelijk 4,2 en 3,7 procent boven de ontwikkeling van de non-foodbranche als geheel (3,5 procent). Alleen de winkels in schoenen en lederwaren hebben minder omgezet; -1,7 procent.