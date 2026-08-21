Koopwoningen in juli bijna 4 procent duurder dan jaar eerder

In juli waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 3,9 procent hoger dan een jaar eerder. Een maand eerder was de prijsstijging 4,1 procent. De prijsstijging van bestaande koopwoningen jaar op jaar vlakt sinds eind 2024 vrijwel onafgebroken af. Ten opzichte van juni 2026 stegen de prijzen met 0,5 procent in juli. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Ten opzichte van juni stegen de prijzen van koopwoningen met 0,5 procent

Ten opzichte van juni stegen de prijzen van bestaande koopwoningen in juli met 0,5 procent. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 is de trend echter weer stijgend. In juli lagen de prijzen gemiddeld 17,9 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022.

Meer transacties bestaande koopwoningen in juli

Het Kadaster maakte bekend dat het in juli 22 241 woningtransacties registreerde. Dat is 5 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste zeven maanden van 2026 zijn 137 142 woningen verkocht, 5,4 procent meer dan een jaar eerder.

In juli was de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning 500 988 euro. NB Voor het bepalen van prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen wordt niet de transactieprijs, maar de prijsindex gebruikt. Bij de berekening van de prijsindex wordt rekening gehouden met kwaliteitsverschillen tussen koopwoningen. In de gemiddelde transactieprijs zit geen kwaliteitscorrectie.