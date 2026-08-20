donderdag, 20. augustus 2026 - 12:58 Update: 20-08-2026 13:05
Getuigen en beelden gezocht na nachtelijke explosie bij woning in Aalsmeer
Foto: BlikopNieuws / BON
Aalsmeer
Het is voor bewoners in de Karperstraat in Aalsmeer vannacht schrikken wanneer er bij een woning een explosief af gaat. 'Nadat een enorme knal te horen is, vat het tuinmeubilair kort vlam. De recherche is op zoek naar getuigen en camerabeelden', zo meldt de politie vandaag.
Sporenonderzoek
De melding van de explosie komt rond 00.45 uur binnen. Er raakt gelukkig niemand gewond, maar de schrik voor iedereen in de straat is groot. Ter plaatse is sporenonderzoek gedaan en de recherche onderzoekt de zaak verder. Deze komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben over de explosie of de vluchtroute van de verdachten.
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