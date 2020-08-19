Recordlange reeks warme dagen in De Bilt voorbij

De recordlange reeks met officiële warme dagen in De Bilt is voorbij. Het werd vandaag maximaal 19,7 graden en daarmee is een eind gekomen aan een reeks van 64 warme dagen met een maximumtemperatuur in De Bilt van tenminste 20 graden.

De reeks begon op 16 juni en duurde tot en met 18 augustus. Zaterdag 15 augustus was sprake van een recordreeks van 61 dagen, uiteindelijk duurde de reeks 64 dagen. Het jaar 2018 staat op de tweede plaats met een reeks van 60 warme dagen. In 2003 kwam het tot 53 warme dagen op rij, in 2022 tot 49 en in 2025 tot 44 warme dagen.

Eén officiële hittegolf

In deze reeks was in De Bilt van 18 tot en met 29 juni sprake van een officiële hittegolf. Het was de langste hittegolf ooit in juni met twaalf dagen. Over het hele land gezien kwam het dit jaar tot vijf regionale hittegolven.

De zomer, die op 1 juni begon, telde in De Bilt tot dusver 69 warme dagen met 20 graden en meer. Het aantal zomerse dagen met 25 graden en meer is 35 en op 11 dagen was het tropisch warm met 30 graden en meer. Op maar liefst 2 dagen werd het 35 graden en meer.

Sinds het begin van het jaar zijn in De Bilt al 85 warme dagen genoteerd. Normaal, periode 1996-2025, telt een heel jaar in De Bilt 97 warme dagen met een maximumtemperatuur van 20 graden en meer.