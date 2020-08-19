DNA in bloedspoor inbraakpoging brandweerkazerne Spaarndam leidt tot aanhouding verdachte

De laatste tijd zijn brandweerkazernes in Noord-Holland en de rest van het land doelwit geworden van (poging tot) inbraken. 'Gelukkig is er nu ook goed nieuws te melden. Een 21-jarige man uit Haarlem is op dinsdag 18 augustus aangehouden', zo meldt de politie vandaag.

Poging inbraak kazerne Spaarndam

'Hij wordt ervan verdacht op woensdag 18 maart 2026 een poging te hebben gedaan om in te breken bij de brandweerkazerne in Spaarndam aan de Ringweg. De verdachte zit vast en zijn rol wordt onderzocht', aldus de politie.

Aanhouding

Rond 03.30 uur kreeg de politie melding van de poging inbraak. Even daarvoor zag de melder een persoon op de roldeur slaan. Vervolgens ging het alarm af en vluchtte de verdachte in de richting van de sporthal.

DNA uit bloedspoor

Bij de poging inbraak is niks meegenomen maar werd wel een raam vernield. Tijdens het onderzoek vond de politie bloed op het plaats delict. Na een DNA-match kon de 21-jarige verdachte worden aangehouden.

Inbraakgolf: al 60 inbraken dit jaar in brandweerkazernes

Afgelopen periode zijn meerdere brandweerkazernes slachtoffer geworden van (poging tot) inbraken. Deze vinden plaats in heel Nederland. Sinds oktober 2025 zien we landelijk een toename in het aantal (poging tot) inbraken. In de cijfers die nu door de politie worden bijgehouden lijkt het om 18 zaken te gaan in 2025. In 2024 waren dat er 17. In 2026 gaat het tot nu toe (peildatum 14 augustus) om 60 stuks. Bij de inbraken lijken de inbrekers het te hebben gemunt op gereedschappen.

Hydraulisch gereedschap

Jos van der Stap, landelijk projectleider High Impact Crimes: ‘’Op basis van de informatie die de politie heeft lijkt het gaan om tientallen zware gereedschappen, met name scharen, spreiders en rammen (hydraulisch gereedschap). Daarnaast zijn er ook accu’s en wat kleiner gereedschap weg genomen. Dit zijn gereedschappen die gebruikt kunnen worden om mensen te bevrijden, deuren te openen en metaal door te knippen. De politie ziet dat dit soort gereedschappen zowel in Nederland als andere Europese landen worden gebruikt bij het plegen van professionele inbraken op onder andere juweliers en elektronicawinkels’’.

Mogelijk verband onderzocht

De politie monitort de inbraken bij de brandweerkazernes en onderzoekt of er verbanden zijn tussen de inbraken. Of de aangehouden verdachte uit Haarlem betrokken is bij meerdere (poging tot) inbraken wordt ook onderzocht.