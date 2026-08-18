NVWA waarschuwt voor meeliften zeer schadelijke Japanse kever

Eind juli is in Nederland een dode Japanse kever (Popillia japonica) aangetroffen die is meegekomen met een transport uit Italië. 'De Japanse kever is zeer schadelijk voor de plantensector, natuur en ook voor tuinen en parken', zo meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vandaag.

Let op!

De NVWA vraagt nadrukkelijk de logistieke en handelssector en terugkerend vakantieverkeer op te letten op ongewenst meeliften van de Japanse kever. De NVWA wil voorkomen dat de kever naar Nederland komt. De Japanse kever is overigens niet schadelijk voor mens en dier.

Transportbak uit Italië

Een oplettende medewerker van een groothandel vond de kever in een recent gekochte plastic transportbak. De bakken bleken begin juli te zijn geleverd door een Italiaans bedrijf uit een gebied waar de Japanse kever aanwezig is.

Vallen geplaatst

De NVWA neemt aan dat de kever bij aankomst in Nederland al dood was. Om na te gaan of er mogelijk ook levende kevers zijn meegekomen naar Nederland plaatste de NVWA vallen. Er zijn hierin geen extra kevers gevonden. Ook de komende jaren worden vallen geplaatst om te controleren dat de Japanse kever niet aanwezig is.

Let op meelifters

De kevers kunnen met allerlei voertuigen meeliften en zo grote afstanden overbruggen. Dit kan met name met weg- en treinverkeer. In Europa is de kever nu aanwezig in Noord-Italië, delen van Zwitserland, Duitsland, Kroatië en op de Azoren (Portugal). De meest nabije populatie bevindt zich momenteel in de deelstaat Hessen van Duitsland.

Wees alert!

De NVWA vraagt nadrukkelijk bedrijven in de handel en logistiek om in de periode van juni tot en met oktober alert te zijn op meeliftende kevers bij reizen in of door de genoemde gebieden. Laat in ieder geval deuren en ramen van de auto of vrachtwagen niet onnodig open staan en probeer vóór het laden zo mogelijk de goederen of verpakking te checken op kevers.

Vakantiegangers op campings

Dit geldt ook voor vakantiegangers naar deze gebieden, met name als er is gekampeerd met tent, camper of caravan. Voorkom dat de Japanse kever mee terugkomt van vakantie en check bij vertrek goed de auto, kampeermiddelen en bagage op meeliftende kevers.

Meld een meegelifte Japanse kever direct

Om vestiging van de Japanse kever in Nederland te voorkomen, is het belangrijk de kever op tijd op te sporen en te bestrijden. U kunt ons daarbij helpen. Denkt u een Japanse kever te zien in Nederland, vang deze dan en meld het direct bij de NVWA, graag met een goede foto van de kever. Wij laten u dan weten of het inderdaad de Japanse kever is, en wat wij gaan doen.

Monitoring en controle door de NVWA in de zomer

De Japanse kever heeft een quarantainestatus in de EU; bij een vondst moet deze uitgeroeid worden. De NVWA checkt daarom elke zomer of er geen kevers van deze soort aanwezig zijn in Nederland. Dit gebeurt door het plaatsen van vallen rond onder meer parkeerplaatsen langs snelwegen, vliegvelden en bij locaties waar goederen uit risicogebieden binnenkomen.