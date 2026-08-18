Buien tot 40 mm deze week verlagen neerslagtekort van 309 mm nog nauwelijks

Deze week valt waarschijnlijk 15 tot 40 mm regen, waardoor het neerslagtekort afneemt en landbouw lokaal verlichting krijgt. 'Toch blijft de droogte extreem en blijven ook de afvoeren van Rijn en Maas uitzonderlijk laag', zo meldt Weeronline vandaag.

309 mm neerslagtekort

'Het neerslagtekort bedraagt 309 mm en ligt al enige tijd boven dat van de 5% droogste jaren. Daarmee komt de zomer van 2026 in de buurt van recordjaar 1976', aldus Weeronline.

Uitzonderlijk lage rivierafvoeren

Ook de rivierafvoeren zijn uitzonderlijk laag. De Rijn voerde het afgelopen etmaal gemiddeld 592 kubieke meter per seconde af. Een week geleden werd de recordlage afvoer van 620 kubieke meter per seconde uit 1947 al verbroken. Normaal stroomt rond deze tijd 1700 kubieke meter per seconde door de Rijn. De Maas voerde het afgelopen etmaal gemiddeld 15 kubieke meter per seconde af, tegenover 64 kubieke meter per seconde normaal.

Buien verlagen neerslagtekort

Door een westelijke windrichting trekken deze week dagelijks buien over. Aan het einde van de week zijn die waarschijnlijk goed voor 15 tot 40 mm regen. Omdat het om buien gaat, ontstaan grote regionale verschillen. Door de regen neemt het neerslagtekort af en lijkt deze zomer weer wat afstand te nemen van recordjaar 1976. Het tekort blijft desondanks boven dat van de 5% droogste jaren.

Stijging rivierafvoer nog onzeker

Rijkswaterstaat verwacht dat de afvoer van zowel de Rijn als de Maas de komende dagen nauwelijks stijgt. De onzekerheid is groot, mede omdat de huidige situatie ongekend is.

In een positiever scenario stijgt de afvoer van de Rijn naar 765 kubieke meter per seconde en die van de Maas naar 34 kubieke meter per seconde. Het waterpeil van de Rijn kan daarbij de komende twee dagen ongeveer 8 cm stijgen. Ook dan blijft de droogte problematisch, maar kunnen binnenvaartschepen wat meer lading meenemen.

Later in de week neemt de kans op hogere rivierstanden toe. Daarbij zijn buien in de buurlanden van belang. Regen die stroomopwaarts in het stroomgebied van Rijn en Maas valt, kan uiteindelijk de rivierafvoer verhogen. Hoe sterk de rivierstanden stijgen, hangt af van waar en hoeveel regen de komende dagen valt.

Wel verlichting, geen einde aan droogte

In de natuur zijn de gevolgen van de droogte duidelijk zichtbaar. Grassen zijn dor, bomen verkleuren en beken en vennen vallen droog, met onder meer vissterfte tot gevolg. De buien van deze week lossen deze problemen nauwelijks op. Dieper in de bodem blijft het droog en drooggevallen vennen herstellen niet na enkele buien.

Voor de landbouw kunnen de buien lokaal verschil maken. Gewassen krijgen water en op sommige plaatsen is minder beregening nodig. Ook voor de scheepvaart kan een eventuele stijging van de rivierafvoer enige verlichting bieden.

De regen van deze week verlaagt het neerslagtekort, maar van een einde aan de droogte is geen sprake. Daarvoor is gedurende langere tijd veel meer regen nodig.