Gezamenlijke campagne moet meer huisartsen naar Zuidoost-Drenthe trekken

Om ervoor te zorgen dat inwoners van Zuidoost-Drenthe ook in de toekomst terecht kunnen bij een huisarts dichtbij huis, starten Dokter Drenthe, Zilveren Kruis, de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen en de provincie Drenthe een campagne om huisartsen naar de regio te trekken.

Om de huisartsenzorg toegankelijk en toekomstbestendig te houden zijn de komende vijf tot tien jaar ongeveer 40 extra huisartsen nodig.

De huisartsenzorg in Zuidoost-Drenthe staat voor een grote uitdaging. De vraag naar zorg neemt toe, terwijl de komende jaren veel huisartsen met pensioen gaan. Tegelijkertijd blijkt het steeds moeilijker om opvolgers te vinden voor bestaande praktijken. Zonder extra instroom komt de beschikbaarheid van huisartsenzorg in de regio onder druk te staan. Daarom zetten de betrokken partijen gezamenlijk in op het aantrekken van nieuwe huisartsen voor de regio.

Gedeputeerde Yvonne Turenhout: "Goede huisartsenzorg is belangrijk voor de leefbaarheid van Zuidoost-Drenthe. Dit vraagstuk kunnen we niet alleen oplossen. Juist door als zorgorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraar en provincie samen op te trekken, maken we onze regio aantrekkelijker voor nieuwe huisartsen. Zo werken we samen aan toegankelijke zorg voor onze inwoners, nu en in de toekomst."

Campagne laat regio van dichtbij ervaren

Met de campagne ‘Go See the Doctor’ laten de samenwerkende partijen zien wat Zuidoost-Drenthe huisartsen te bieden heeft. Een combinatie van professioneel uitdagend en veelzijdig werk, ruimte om te ondernemen en een fijne plek om te wonen.

Huisartsen maken niet alleen online kennis met de regio, maar worden ook uitgenodigd om de regio zelf te beleven. Bijvoorbeeld met een kennismakingsgesprek, een meeloopdag of een workation. Zo kunnen zij ontdekken hoe het is om in Zuidoost-Drenthe te wonen, werken en ondernemen als huisarts.

Samen werken aan toekomstbestendige huisartsenzorg

Bijzonder aan deze campagne is de samenwerking tussen zorgorganisaties, zorgverzekeraar, gemeenten en provincie. De campagne maakt onderdeel uit van een bredere regionale aanpak om de huisartsenzorg toegankelijk te houden. Daarbij wordt niet alleen ingezet op het aantrekken van huisartsen naar de regio, maar ook naar het regionaal opleiden van huisartsen, helpen bij het zoeken naar praktijkruimte, nieuwe vormen van praktijkvoering en het verminderen van vermijdbare zorgvraag.

Janneke van der Ham, adviseur Dokter Drenthe: "Een huisarts kiest niet alleen voor een praktijk of maatschap, maar ook voor een nieuwe omgeving om in te wonen, leven en werken. Met deze campagne laten we zien wat Zuidoost-Drenthe te bieden heeft en nodigen we huisartsen uit om dat zelf te ontdekken."

Wethouder Raymond Wanders van de gemeente Emmen: “Een huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt voor inwoners als het om gezondheid gaat. Juist daarom is het zo belangrijk dat deze zorg dichtbij beschikbaar blijft. De komende jaren zijn tientallen nieuwe huisartsen nodig om de zorg toegankelijk te houden. Daarom zetten we samen in op het aantrekken van nieuwe huisartsen. Zo zorgen we ervoor dat inwoners ook in de toekomst kunnen rekenen op goede huisartsenzorg dichtbij huis.”

Start campagne

De campagne gaat van start op vrijdag 2 oktober tijdens de landelijke Startersdag voor huisartsen in Utrecht. Een belangrijk onderdeel van de campagne is het platform GoSeeTheDoctor.nl(verwijst naar een andere website). Hier kunnen geïnteresseerde huisartsen en huisartsen in opleiding kennismaken met de regio en ontdekken welke mogelijkheden Zuidoost-Drenthe biedt voor wonen, werken en praktijkvoering.