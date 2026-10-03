Dode bij schietpartij in Amsterdam

Bij een schietpartij aan de Amstelveenseweg in Amsterdam is zaterdagochtend een 34-jarige Amsterdammer om het leven gekomen. De politie is een onderzoek gestart.

Omstreeks 02.40 uur kregen de hulpdiensten de melding van het incident. Ondanks de inzet van de hulpverleners, overleed het slachtoffer op de plaats van het incident. De omgeving werd hierna ruim afgezet en forensische opsporing van de politie is met een onderzoek begonnen.

Na het schiet incident werd een burgernetmelding uitgedaan om uit te kijken naar een licht getinte man van ongeveer 30 jaar oud.