Een decennium lang duuster

Wie ’s nachts door Groningen reist, merkt het meteen: hier zijn nog plekken waar het echt donker is. In een land dat behoort tot de meest verlichte landen ter wereld, is duisternis zeldzaam geworden.

Donkerte (en stilte) zijn kernkwaliteiten van het Groningse landschap. Een donkere nacht betekent: meer ruimte voor natuur, een zichtbare sterrenhemel, betere omstandigheden voor rust en gezondheid en een fijnere leefomgeving voor mens en dier.

Het Nationaal Park Lauwersmeer behoort tot de donkerste plekken van Nederland en kreeg in 2016 de internationale status van Dark Sky Park. Deze status betekent dat de natuurlijke duisternis actief wordt beschermd en dat bezoekers de mogelijkheid krijgen om de nacht en de sterrenhemel te beleven. Bij helder weer kun je hier genieten van een indrukwekkende sterrenhemel en zelfs de Melkweg waarnemen. Benieuwd? Bekijk de video.

Het 10-jarig jubileum wordt uitgebreid gevierd met een speciaal donkerte-programma, met sterrenkijkavonden, nachtnatuuravontuur, sterrenwandelingen, Nacht van de Nacht en het RUG mobiel planetarium.