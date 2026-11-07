Meerdere aanhoudingen en doorzoekingen in drugsonderzoek Groningen

De politie heeft op afgelopen week op dinsdag 3 november onder regie van Interventieteam HIT acht aanhoudingen verricht in het kader van een drugsonderzoek. 'Ook zijn er meerdere doorzoekingen geweest in Groningen en Assen. De politie stuitte op harddrugs en grote bedragen contant geld', zo meldt de politie.

Negen woningen doorzocht, 8 aanhoudingen

In totaal zijn er acht woningen in Groningen en één woning in Assen doorzocht. 'De politie heeft zeven mannen en één vrouw aangehouden met leeftijden van 33 tot en met 49 jaar. Ze komen allemaal uit Groningen. Bij de doorzoekingen werd in totaal 3,6 kilo harddrugs aangetroffen, waaronder cocaïne en heroïne. Daarnaast werd beslag gelegd op waardevolle goederen met een waarde van tienduizenden euro’s en ruim 40.000 euro aan contant geld', aldus de politie. Alle verdachten zijn op vrijdag 6 november voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Criminelen maken gebruik van kwetsbaarheid

Drugscriminaliteit raakt niet alleen de veiligheid en leefbaarheid van wijken en buurten. Criminele netwerken maken daarbij geregeld gebruik van kwetsbare personen. Financiële problemen, verslaving en afhankelijkheid kunnen worden uitgebuit om mensen bij criminele activiteiten te betrekken.

Versterking lokale opsporing

Interventieteam HIT richt zich op het versterken van de lokale opsporing en het aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Door lokale kennis te bundelen met specialistische expertise en operationele slagkracht worden criminele netwerken zichtbaar gemaakt en aangepakt. De actie in Groningen onderstreept het belang van een krachtige, gezamenlijke aanpak van drugshandel.

Maak melding

Vermoed u drugshandel of ziet u dat kwetsbare personen worden misbruikt voor criminele activiteiten? Meld dit. Uw informatie kan helpen om criminele netwerken aan te pakken. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.