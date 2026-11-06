Fris weekend met lokaal vorst en veel bewolking

Het wordt komend weekend fris met zaterdag temperaturen van 6 graden in het noordoosten tot 10 graden in het zuiden. In de nacht naar zaterdag kan het lokaal licht vriezen en vooral aan de kust is kans op een bui.

Het weekend begint met een vrij heldere nacht naar zaterdag. Daardoor koelt het flink af, met op veel plaatsen lichte vorst aan de grond. Op ooghoogte is het lokaal -1 graad in het binnenland tot +4 graden aan de kust. Ook in het noorden is het 4 graden omdat er veel bewolking is.

Kil en koud in het noorden

De bewolking houdt in het noordoosten mogelijk nog lang aan. Daarbij waait de wind daar uit het zuidoosten, waardoor de temperatuur lang onder 6 graden blijft. In de regio van Groningen is het dus een kille en koude zaterdag.

In het midden en zuiden is er meer ruimte voor de zon bij temperaturen tussen 8 en 10 graden. Dat is vrij fris voor de tijd van het jaar, maar omdat er weinig wind staat is het tijdens zonnige perioden nog wel lekker weer voor een herfstwandeling.

In de kustgebieden is er meer bewolking met af en toe kans op een bui of wat lichte regen. Zeeland maakt daarbij de meeste kans op wat regen.

Zondag iets zachter, maar meer wind

In de nacht naar zondag wordt het iets minder koud dan de nacht naar zaterdag, maar met minima rond 4 graden is een warme jas nog wel nodig. Zondag overdag is het ook net wat zachter dan op zaterdag. De maxima liggen rond 10 graden. Daarbij is er wel veel bewolking en is er meer wind, waardoor het wat frisser aanvoelt. Voor het gevoel zal het dus niet veel zachter zijn. Aan de kust is opnieuw kans op een enkele bui.

Na het weekend blijft het nog een aantal dagen droog voordat een wisselvallige periode aanbreekt. Daarbij gaat de temperatuur in de loop van de week weer omhoog.

Bron: Weeronline