Belg (49) aangehouden in onderzoek naar overleden vrouw Tilburg

De Belgische politie heeft donderdag 5 november 2026 op verzoek van de Nederlandse autoriteiten een 49-jarige man uit België aan. 'Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van een 54-jarige vrouw aan de Berkenrodenlaan in Tilburg', zo meldt de politie vrijdag.

Lichaam vrouw in woning in Tilburg aangetroffen

Zondag 1 november omstreeks 10.30 uur werd het lichaam van de vrouw aangetroffen in een woning aan de Berkenrodenlaan in Tilburg. Na uitgebreid onderzoek heeft de Belgische politie in samenwerking met de Nederlandse politie donderdagavond de verdachte aangehouden.

Overleveringsverzoek

Op dit moment wordt zijn rol in de zaak nog verder onderzocht. In België zijn ook twee woningen doorzocht en heeft de politie onder andere twee voertuigen in beslaggenomen. Er is een overleveringsverzoek gedaan aan de Belgische autoriteiten. De politie doet verder onderzoek.