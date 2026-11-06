Kabinet wil beter zicht op ongewenste drones, eerste praktijkproef in Rotterdamse haven

Drones bieden volop kansen en dragen bij aan een veilig, bereikbaar en innovatief Nederland. Ze helpen bij het inspecteren van bruggen en sluizen, het vervoeren van bloed en het ondersteunen van hulpdiensten bij incidenten. 'Tegelijkertijd is het belangrijk om ongeautoriseerd dronegebruik tegen te gaan', zo meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vrijdag.

Nationale database voor dronevluchten in Nederland

Het kabinet werkt aan een nationale database voor dronevluchten in Nederland. Met de stapsgewijze ontwikkeling van de database moet het makkelijker worden om ongeautoriseerd dronegebruik aan te pakken, maar ook de ontwikkeling van de positieve aspecten van drones worden gestimuleerd. De eerste praktijkproef begint dit jaar nog in de haven van Rotterdam.

In 2025 deden zich in relatief korte tijd een aantal incidenten voor met ongeautoriseerde drones, onder meer bij vliegbases van Defensie en Eindhoven Airport. Als reactie daarop richtte het vorige kabinet een taskforce op om dit soort gebruik van drones tegen te gaan.

Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de dreiging van drones voor de nationale veiligheid is toegenomen, maar dat kan in de toekomst natuurlijk veranderen. Het afgelopen jaar zijn daarom al verschillende maatregelen getroffen, de oprichting van de nationale database is de volgende stap.

De database

Zowel private als overheidspartijen hebben een rol in het veilig houden van het luchtruim in Nederland, maar de informatie over welke drones waar vliegen is nu nog versnipperd. Daardoor ontbreekt een volledig overzicht van het droneverkeer in Nederland. Met een nationale database worden gegevens van zowel private als overheidspartijen bij elkaar gebracht om zo tot een vollediger beeld te komen en te ondersteunen bij het ingrijpen bij ongeautoriseerde dronevluchten.

Proef in Rotterdamse haven

Er zijn verschillende methodes om drones te detecteren: dat kan bijvoorbeeld op basis van radiofrequenties, geluid of met behulp van camera’s of radar. Bedrijven en overheidsinstanties zullen bij de praktijkproef in de haven ervaring opdoen met innovaties in deze technologieën, en informatie uitwisselen uit hun systemen om zo tot een volledig beeld te komen van alle drones in het havengebied.

U-spacediensten

Ook kunnen ze ervaring opdoen met U-spacediensten. U-space is het Europese luchtverkeersmanagementsysteem voor de veilige inzet van drones in het luchtruim en werkt ondersteunend om de ‘goede’ van de ‘slechte’ drones te kunnen onderscheiden.

De proef in de Rotterdamse haven is de eerste stap, het streven is om in de jaren erna belangrijke gebieden toe te voegen aan de database: Schiphol in 2027, de Noordzee en de vitale infrastructuur die zich daar bevindt in 2028, en richting 2030 andere publieke en private voorzieningen die van vitaal belang zijn voor Nederland.

Overigens worden drones ook nu al gebruikt in de Rotterdamse haven, onder meer voor beveiligingscontroles, transport van bepaalde materialen en producten, inspecties van infrastructuur, en snelle inzet als first responder bij branden en incidenten.

Nationaal Expertisecentrum

Naast de database is er ook een Nationaal Expertisecentrum ingericht, waar kritieke entiteiten terecht kunnen met (hulp)vragen. Dit expertisecentrum is in het derde kwartaal van 2026 van start gegaan.

De ontwikkelingen en innovaties die uit deze stappen voortvloeien zullen de dronesector in Nederland verder stimuleren. Drones bieden ook nu al veel kansen voor Nederland en worden al toegepast, bijvoorbeeld bij het inspecteren van dijken en bruggen of medisch transport tussen ziekenhuizen.

Om de ontwikkeling van de dronesector verder aan te jagen, werkt het kabinet aan een Strategische Agenda Onbemande Luchtvaart. Hierin staat hoe Nederland de kansen van drones beter kan benutten en de sector verder kan ontwikkelen. Een van de acties is de organisatie van een Nationale Drone Top in de eerste helft van 2027, om betrokken partijen bij elkaar te brengen en de samenwerking te versterken.