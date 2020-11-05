Verdachte rijdt na achtervolging in op politieauto

Een 26-jarige man uit Roermond is donderdagmiddag aangehouden nadat hij in Echt met zijn auto is ingereden op een politieauto. Hierbij is een agent gewond geraakt.

Belgische agenten achtervolgden het voertuig en eenmaal over de grens werden zij geassisteerd door de Nederlandse politie. In de vluchtpoging is de verdachte rond 15:00 uur ingereden op een Nederlandse politieauto. Hierbij reed hij tegen de richting van het verkeer in. Na de aanrijding op de Loperweg in Echt probeerde de verdachte nog te voet te vluchten, maar uiteindelijk kon hij na dreiging met een stroomstootwapen worden aangehouden.

De gewonde agent is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.