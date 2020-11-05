Twee verdachten dodelijke schietpartij Evenaar Rotterdam heengezonden

De twee mannen van 19 en 35 jaar die maandag 2 november zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij op de Evenaar in Rotterdam-Oost, zijn woensdagmiddag 4 november heengezonden. Dit meldt de politie donderdag.

Alleen man (60) uit Rotterdam nog verdachte

Zij worden op dit moment niet langer gezien als verdachte van (poging) doodslag/moord. 'De 60-jarige man uit Rotterdam die als derde verdachte werd aangehouden, wordt verdacht van doodslag/moord, een poging daartoe en vuurwapenbezit. Hij wordt donderdag 5 november voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het onderzoek is in volle gang', aldus de politie.

Onderzoek nog in volle gang

Het onderzoek naar wat zich op de Evenaar heeft afgespeeld is nog in volle gang. Meerdere scenario’s worden daarin bekeken. De bestuurder van de auto raakte dodelijk gewond, een andere inzittende raakte zwaargewond. Hij is buiten levensgevaar.