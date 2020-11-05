Kabinet verhoogt tegemoetkoming voor slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven

Het kabinet trekt vanaf 2027 jaarlijks € 5 miljoen uit om de financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden te verhogen. 'Het geld wordt gebruikt voor hogere tegemoetkomingen via het Schadefonds Geweldsmisdrijven in het bijzonder voor slachtoffers met het zwaarste letsel en voor nabestaanden', zo meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag.

'Wel zorgen voor hulp en ondersteuning'

Staatssecretaris Justitie en Veiligheid Claudia van Bruggen: “Als staatssecretaris Justitie en Veiligheid zet ik me elke dag in voor een veilig Nederland. Het aantal slachtoffers van geweld en zeden willen we dan ook zo laag mogelijk te houden. Dit neemt niet weg dat we een verantwoordelijkheid hebben voor de slachtoffers die er wel zijn. Geen enkele financiële tegemoetkoming kan goedmaken wat slachtoffers en nabestaanden is aangedaan. Maar als overheid en samenleving zorgen we wel voor hulp en ondersteuning. Met deze investering zorgen we ervoor dat slachtoffers van de meest zware gewelds- en zedenmisdrijven en nabestaanden meer financiële steun krijgen. Juist voor hen zijn de gevolgen vaak het grootst.”

Bedragen verhoogd

Met de investering geeft het kabinet uitvoering aan de afspraken uit het coalitieakkoord. De bedragen die het Schadefonds uitkeert aan slachtoffers worden verhoogd. Ook het vaste bedrag voor nabestaanden gaat omhoog. De precieze hoogte van de nieuwe tegemoetkomingen wordt de komende periode uitgewerkt. Daarbij wordt binnen het beschikbare budget gekeken naar een relatief grotere verhoging voor de zwaarste letselcategorieën. De uitbreiding moet zo snel mogelijk in 2027 ingaan.

'Schade op dader verhalen'

Naast de verhoging van de tegemoetkomingen werkt het kabinet aan verbeteringen van het schadeverhaal binnen het strafproces. Ook wil het kabinet ervoor zorgen dat slachtoffers meer duidelijkheid krijgen over de mogelijkheden om hun schade op de

dader te verhalen.

Brief

De maatregelen staan in de brief over het slachtofferbeleid die de staatssecretaris naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, voorafgaand aan het commissiedebat Slachtofferbeleid van donderdag 12 november.