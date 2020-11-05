Enhertu voor maagkanker en Skyclarys vooralsnog niet in basispakket

De geneesmiddelen Skyclarys en Enhertu worden vooralsnog niet vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Bij Skyclarys gaat het om de behandeling van patiënten met een zeldzame spierziekte en bij Enhertu om patiënten met uitgezaaide maagkanker. Reden is dat, op basis van advies van het Zorginstituut, de onderhandelingen met de leveranciers niet hebben geleid tot een maatschappelijk aanvaardbare prijs.

Skyclarys wordt gebruikt voor de behandeling van de zeldzame ziekte ataxie van Friedreich en Enhertu is een behandeling voor patiënten met gevorderde of uitgezaaide maagkanker.

Minister Sophie Hermans: 'Ik snap heel goed dat het besluit om deze middelen niet op te nemen in het verzekerd pakket ingrijpend is voor patiënten die hoop hadden op een nieuwe behandeling. Ik heb daarom ook mijn uiterste best gedaan om tot een akkoord te komen met de fabrikanten. Maar ik kan nieuwe geneesmiddelen niet accepteren tegen elke prijs. Als minister van Volksgezondheid is het mijn taak om het beschikbare zorggeld zo eerlijk en effectief mogelijk te gebruiken voor álle patiënten in Nederland.'

Niet in verhouding

Het Zorginstituut adviseert de minister over het al dan niet toelaten van nieuwe geneesmiddelen, en tegen welke prijs en voorwaarden. Voor zowel Enhertu als Skyclarys ziet het Zorginstituut meerwaarde, maar vindt het de prijs te hoog. Voor Skyclarys adviseerde het Zorginstituut een prijsverlaging van 84 procent. De behandeling kost volgens de openbare lijstprijs ruim € 245.000 per patiënt per jaar en kan de achteruitgang van de ziekte vertragen, maar niet stoppen.

Enhertu voor de indicatie maagkanker verlengt de gemiddelde overleving van patiënten met ruim vier maanden ten opzichte van chemotherapie. Hiervoor adviseerde het Zorginstituut een prijsverlaging van meer dan 62 procent.

De onderhandelingen voor beide geneesmiddelen hebben niet tot een overeenstemming geleid. De minister houdt de deur open voor vergoeding als de leveranciers alsnog een aanvaardbare prijs willen afspreken of als nieuwe gegevens aanleiding geven tot een herziening van het advies.

Enhertu blijft wel vergoed voor patiënten met HER2-positieve borstkanker. Voor die indicatie geldt de vergoeding tot 1 januari 2028. Daarna moet het contract opnieuw worden verlengd.

