GLI helpt bij afvallen, deelnemers ervaren betere kwaliteit van leven

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI), waarbij mensen onder begeleiding werken aan een gezondere leefstijl, helpt mensen met overgewicht en obesitas om af te vallen en zich beter te voelen. Dat concludeert het RIVM in het eindrapport van de GLI-monitor. Hierin is voor het eerst ook gekeken naar de verschillen tussen deelnemers en niet-deelnemers. Zo verliezen deelnemers meer gewicht dan niet-deelnemers. Mensen die naast de GLI gewichtsverlagende medicijnen gebruiken, verliezen meer gewicht dan deelnemers die dat niet doen. De kwaliteit van leven verbeterde na twee jaar bij deelnemers met en zonder gewichtsverlagende medicijnen.

Een gewichtsverlies van 5 procent verbetert de gezondheid merkbaar. Niet alle deelnemers halen dat na twee jaar; per persoon zijn de verschillen groot. 37 procent van de deelnemers van de GLI verloor na twee jaar minimaal 5 procent van hun gewicht. Van de mensen die de GLI combineerden met medicijnen, haalde 62 procent dit resultaat.

Vergelijking tussen GLI-deelnemers en anderen

De resultaten zijn ook vergeleken met mensen in Nederland die niet aan de GLI meededen. Dat zijn mensen voor wie door huisartsen meerdere keren het gewicht en BMI zijn vastgelegd. Daaruit bleek dat GLI-deelnemers gemiddeld 2,5 kilo meer gewicht verloren dan niet-deelnemers.

Meer mensen maken programma af

Eind 2025 werd in bijna elke gemeente een of meerdere GLI-programma’s aangeboden. Niet elk programma was in elke gemeente beschikbaar. Vanaf 2019 hebben 215.000 mensen een intake voor de GLI gehad; 195.000 zijn daadwerkelijk gestart. In totaal is ongeveer 184 miljoen euro vergoed door zorgverzekeraars. Door de jaren heen liep het percentage mensen dat voortijdig stopte terug van 49 procent voor mensen die in 2019 startten naar 35 procent voor deelnemers die in 2023 begonnen. Vanuit dit onderzoek is niet bekend of mensen na het afronden van de GLI hun gezonde leefstijl hebben voortgezet.

In 2027 laatste rapport

Het vandaag gepubliceerde rapport is het laatste RIVM-rapport over onder andere het bereik en de effectiviteit van de GLI. Het RIVM heeft de ontwikkelingen gevolgd over de periode 2019-2025, in opdracht van het ministerie van VWS. In 2027 volgt nog een rapport over de kosteneffectiviteit van de GLI