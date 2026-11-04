CBS: Export van diensten levert meer op en creëert meer banen

In 2025 waren er omgerekend 2,6 miljoen voltijdbanen (vte) dankzij de uitvoer van goederen en diensten. 'Dat waren 760 duizend banen meer dan in 2010', zo meldt het CBS woensdag.

Dienstenexport steeds groter

Ruim drie kwart van deze groei kwam door de uitvoer van diensten. Dienstenexport maakt ook een steeds groter deel uit van de toegevoegde waarde door de export. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Effect op werkgelegenheid

In 2025 was 31 procent van de totale werkgelegenheid te danken aan de uitvoer van goederen en diensten, tegenover 26 procent in 2010. De uitvoer van diensten is inmiddels goed voor de helft van de werkgelegenheid door uitvoer. De werkgelegenheid door de uitvoer van goederen is over de afgelopen vijftien jaar weinig veranderd.