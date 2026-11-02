Hoe blijft jouw bedrijf draaien als er een noodsituatie ontstaat?

Producten, onderdelen, machines of grondstoffen die ineens niet meer binnenkomen of werken door uitval, door sabotage, of door verstoringen in handelsketens. Afhankelijkheden van ondernemers voor hun processen zijn groot. Daarom roept het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met een Denk Vooruit bedrijvencampagne vanaf maandag 2 november opnieuw bedrijven op dat zij zich beter voorbereiden. Zo meldt het ministerie vandaag.

51% géén voorzorgmaatregelen genomen

Meer dan de helft (51%) van het Nederlandse bedrijfsleven gaf afgelopen voorjaar aan hiervoor géén voorzorgmaatregelen te nemen. Wél voorbereid zijn, is voor bedrijven van groot belang. Vanuit het oogpunt van ondernemerschap zelf en vanwege het belang van een weerbaar bedrijfsleven voor onze samenleving en economie. Wanneer bedrijven zijn voorbereid wordt de impact van noodsituaties op de samenleving en economie lager en kunnen we schokken beter opvangen. Tijdens langdurige verstoringen of internationale conflicten kunnen zo belangrijke producten en diensten geleverd blijven worden.

Voorbereiden op calamiteit

Steeds meer bedrijven bereiden zich daarom voor. Dat is goed voor elke ondernemer, hun toeleveranciers, klanten én voor Nederland. Want als bedrijven blijven draaien, blijft Nederland draaien. Bedrijven starten hun eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.

'Deel je kennis over voorbereiding op calamiteit'

Minister Heleen Herbert (Economische Zaken): “Ook recent hebben we in Nederland weer de gevolgen ondervonden van verstoringen in de infrastructuur. Daarom is het cruciaal als ondernemer om na te denken wat je doet als je energie uitvalt, je internet niet meer werkt of een belangrijke leverancier niet meer kan leveren. Ik heb al goede voorbeelden gezien van (mkb-)ondernemers die daarmee aan de slag zijn. En roep ook juist ook ondernemers op om met elkaar kennis over voorbereiden te delen, zoals een draaiboek voor noodsituaties.”