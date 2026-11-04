Grote politieoefening bij Familiepark Drievliet

Van woensdag 4 november t/m dinsdag 15 december traint de politie op doordeweekse dagen van maandag t/m donderdag tussen 09:00 uur en 17:00 uur bij Familiepark Drievliet aan de Laan van ’s-Gravenmade in Den Haag. Dit meldt de politie woensdag.

Geen publieke toegang

'De trainingsdagen zijn niet toegankelijk voor het publiek. Diverse specialistische politieteams zullen deelnemen aan deze trainingsdagen, waaronder bijvoorbeeld de Mobiele Eenheid (ME), Team Surveillancehonden (TSH) en de Bereden Politie Nederland', aldus de politie.

'Trainingsdagen nodig'

De trainingsdagen worden georganiseerd, omdat de politie het belangrijk vindt dat deze specialistische politieteams daadkrachtig en professioneel kunnen optreden bij grote verstoringen van de openbare orde.

Merkbare geluids- en zichtoverlast

Bij dit soort grootschalige trainingen kan er in de directe omgeving sprake zijn van merkbare geluids- en zichtoverlast. Omdat ME-leden realistisch moeten oefenen op het herstellen van de openbare orde, bootsen zij scenario's na die in de praktijk veel lawaai en activiteit met zich meebrengen.

