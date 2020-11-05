Thuiswerken kost deze winter gemiddeld tot € 208,- extra aan gas en stroom

Nu het stookseizoen begint, loopt de energierekening van thuiswerkers op. Een thuiswerker die vijf dagen per week overdag alleen thuis is, betaalt over een heel stookseizoen tussen de € 122,51 en € 207,86 extra aan gas en stroom, afhankelijk van de isolatie van de woning. Dat blijkt uit een berekening van vergelijkingswebsite Overstappen.nl op basis van CBS-cijfers over het gasverbruik per bouwjaarklasse en de huidige gasprijs van € 1,78 per m³. Is er al iemand anders thuis, dan staat de verwarming toch al aan en blijft het bij € 75,90 tot € 103,50 voor laptop, beeldscherm en verlichting. Per week gaat het om € 5,57 tot € 6,93 als je alleen thuis bent en om € 3,45 als er iemand thuis is.

Isolatie bepaalt het verschil tussen de woningen

Rick Boenink, energie-expert bij Overstappen.nl, rekende met drie tussenwoningen van 100 tot 150 m² met twee bewoners, die verschillen in bouwjaar en daarmee in isolatie. In een woning van voor 1946 kost een thuiswerkweek € 6,93 extra. In een huis uit de periode 1975 tot 1992 is dat € 6,30 en in een woning uit 2015 of later € 5,57. Het stroomverbruik is in alle drie de woningen gelijk: 2,3 kWh per werkdag, oftewel € 0,69 per dag. Het verschil zit volledig in het gas.

Wie niet alleen thuis is, betaalt alleen de apparaten

Zodra er al iemand anders in huis is, verandert de rekening. De verwarming brandt dan niet door het thuiswerken, maar voor de partner/huisgenoot. Daardoor blijven de extra kosten in elke woning steken op € 3,45 per week. Het verschil tussen alleen thuiswerken en thuiswerken terwijl er al iemand thuis is, bedraagt € 2,12 tot € 3,48 per week. Dat verschil is de verwarming.

Over een heel stookseizoen loopt het bedrag op

Het stookseizoen duurt niet in elke woning even lang. Boenink rekent voor de slechtst geïsoleerde woning met 30 stook weken, voor de woning uit de jaren tachtig met 25 weken en voor de nieuwbouwwoning met 22 weken. Over zo’n heel seizoen komt een thuiswerker die vijf dagen per week overdag alleen thuis is, uit op € 122,51 extra energiekosten in de nieuwste woning tot € 207,86 in de oudste. Met een huisgenoot die toch al thuis is en de verwarming aan heeft, ligt dat tussen € 75,90 en € 103,50. Vijf thuiswerkdagen is daarbij de bovengrens, maar niet iedereen werkt de hele week thuis. Wie drie dagen thuiswerkt, zit op ongeveer 60% van die bedragen. Deze bedragen zijn exclusief thuiswerkvergoeding.

Rick Boenink, energie-expert bij Overstappen.nl, licht toe: “Per week lijkt het om kleine bedragen te gaan, maar over een stookseizoen komen de kosten in een slecht geïsoleerd huis uit boven de € 200,-. Het gaat bovendien bijna helemaal om verwarming, niet om de laptop. Wie de werkplek in één ruimte houdt en de rest van het huis op een lagere stand laat staan, drukt dat bedrag direct.”

Vergoeding dekt de kosten, maar is geen recht

Werkgevers mogen een thuiswerkvergoeding onbelast uitkeren. In 2026 geldt daarvoor een gerichte vrijstelling van € 2,45 per thuiswerkdag, wat neerkomt op € 12,25 per vijf dagen. Wie dat maximum ontvangt, houdt in alle doorgerekende situaties geld over: € 5,32 tot € 6,68 per week voor wie alleen thuis is en € 8,80 per week voor wie een huisgenoot thuis heeft.

Die vergoeding dekt meer dan energie alleen, denk aan water, koffie en toiletpapier. Het Nibud rekent binnen de vergoeding met ongeveer € 1,40 per dag voor gas en stroom, oftewel € 7,- per week. Wordt alleen dat energiedeel tegenover de kosten gezet, dan blijft er in de oudste woning nog € 0,07 per week over voor wie alleen thuis is. In de woning uit de jaren tachtig is dat € 0,70 en in de nieuwbouwwoning € 1,43 per week over. Met een huisgenoot thuis blijft er € 3,55 over.

Werknemers zonder vergoeding betalen alles zelf

De vergoeding is geen recht. Een werkgever mag haar onbelast geven, maar is daartoe niet verplicht. Werknemers die niets ontvangen, dragen de volledige meerkosten zelf. Boenink:

“Bij de huidige gasprijs is het energiedeel van de vergoeding in een slecht geïsoleerd huis precies toereikend, en je houdt slechts een paar centen over. Wie helemaal geen vergoeding krijgt, betaalt de hele post zelf. Daar komt bij dat de energieprijs waarmee gerekend wordt niet vaststaat. Wie een duur contract heeft lopen, betaalt per thuiswerkdag meer dan iemand met een scherp tarief voor precies dezelfde warmte.”

Over het onderzoek

Overstappen.nl berekende wat één thuiswerkweek in de winter toevoegt aan de energierekening van een huishouden, voor drie tussenwoningen van 100 tot 150 m² met twee bewoners en een individuele cv-installatie. Het gasverbruik per woning komt uit CBS-tabel 85140NED (gemiddelde aardgaslevering, temperatuurgecorrigeerd, 2025): 1.100 m³ per jaar voor bouwjaar 1000 tot 1946, 900 m³ voor 1975 tot 1992 en 670 m³ voor 2015 tot heden.

Om de woningen te kunnen vergelijken, is gerekend met graaddagen. Elke graad dat het buiten kouder is dan 18 graden telt als één graaddag. Volgens KNMI-cijfers van De Bilt telt een normaal jaar 2.814,4 graaddagen. Gerekend is met een thermostaat op 19 graden op een thuiswerkdag tegenover 15 graden op een kantoordag, een klimaatgemiddelde van 2.814,4 graaddagen per jaar en een verbruik van 2,3 kWh per werkdag voor laptop, beeldscherm en verlichting. Daarbij gelden tarieven van € 1,78 per m³ gas en € 0,30 per kWh stroom. Geteld is uitsluitend wat het thuiswerken toevoegt aan de energierekening thuis; energie op kantoor en reiskosten blijven buiten beschouwing. De gerichte vrijstelling voor de thuiswerkvergoeding is ontleend aan de Wet op de loonbelasting 1964, stand 8 oktober 2026.