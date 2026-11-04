Vijf aanhoudingen op heterdaad bij onderwater-smokkel in haven IJmuiden

De politie en de FIOD hebben in de nacht van 24 op 25 oktober vijf mannen op heterdaad aangehouden op verdenking van drugssmokkel. De verdachten stonden op het punt om cocaïne onder de waterlijn van een zeeschip vandaan te halen.

Tijdens een gerichte surveillance in het havengebied van IJmuiden kregen agenten een bestelbus in het vizier. Het voertuig stond geparkeerd in de directe nabijheid van de ligplaats van een zeeschip dat daags daarvoor was aangemeerd vanuit Colombia. Opsporingsdiensten hielden al rekening met het risico dat er verdovende middelen onder de water lijn van het schip verstopt zat. Bij de controle van de bestelbus werd in de laadruimte een 36-jarige Colombiaanse man aangetroffen, die zich aan het omkleden was in een duikpak.

In de bus lag bovendien een duikuitrusting om direct het water in te gaan. De 36-jarige bestuurder van de bus (afkomstig uit Badhoevedorp) en de 35-jarige bijrijder (afkomstig uit de gemeente Castricum) werden samen met de duiker ter plekke aangehouden. Het rechercheonderzoek vorderde diezelfde nacht snel. Mede dankzij de heterdaadaanhoudingen konden opsporingsdiensten later in de nacht nog twee verdachten arresteren. Het gaat om twee Colombianen van 47 en 59 jaar oud. Het Openbaar Ministerie verdenkt dit duo ervan een aansturende en coördinerende rol te hebben gespeeld bij deze smokkeloperatie.