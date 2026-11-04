Nieuwe mijlpaal op weg naar NAVO 3.0, onderhoud Patriots naar Polen

Het onderhoud van Patriot-luchtverdedigingsraketten in Europa komt in Polen. 'Dat maakte de Amerikaanse overheid bekend tijdens de vergadering van de National Armaments Directors. Het onderhoud in een Europees land mogelijk maken is een eerste belangrijke stap op weg naar NAVO 3.0', zo meldt het ministerie van Defensie vandaag.

Verbetering operationele beschikbaarheid van Patriots

De Europese onderhoudsfaciliteit verstevigt de sterke trans-Atlantische industriële samenwerking en verbetert de operationele beschikbaarheid van de Patriots. 'Nederland is een belangrijke kartrekker van deze samenwerking en werkt met Lockheed Martin en coalitiegenoten Duitsland, Zweden en Polen aan de vervolgstappen. Daarbij gaat het onder meer om de inrichting van de toeleveringsketens', aldus het ministerie.

Toelevering en doorlooptijden

Door de onderhoudsfaciliteit in Polen onder te brengen, kunnen Europese bondgenoten de conventionele verdediging van NAVO-landen beter op zich nemen. Vestiging in Europa betekent daarnaast dat toeleveringslijnen veiliger en doorlooptijden aanzienlijk verkort worden. Niet voor niets noemde secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte het tijdens de vergadering een historische mijlpaal.