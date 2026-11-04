Waarschuwing voor mogelijk onveilige Franse condooms

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) adviseert consumenten uit voorzorg alert te zijn op het gebruik van condooms van de fabrikant Richter Rubber Technology. Dit meldt de IGJ.

Frankrijk

'Aanleiding is een veiligheidswaarschuwing van de Franse autoriteiten van 30 oktober 2026. Bij een aantal productie-series zijn kwaliteitsproblemen vastgesteld die de betrouwbaarheid van de condooms mogelijk beïnvloeden. Hierdoor bestaat het risico dat condooms tijdens gebruik scheuren of onvoldoende bescherming bieden. Dit kan leiden tot een verhoogd risico op ongewenste zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's)', aldus de IGJ.

Nederlandse markt

Hoewel de IGJ nog niet heeft kunnen vaststellen of de betreffende producten zijn verkocht aan Nederlandse gebruikers, wijst zij importeurs en distributeurs in Nederland op de Franse waarschuwing. Daarnaast geldt het advies aan consumenten om uit voorzorg deze condooms niet te gebruiken. Bij twijfel kunnen zij contact opnemen met het verkooppunt of leverancier.

Om welke producten gaat het?

Een overzicht van de betreffende producten (naam en serienummer) staat in het bericht van de Franse autoriteit.

