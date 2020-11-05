Aantal overleden personen door westnijlvirus in Nederland staat op 12

Sinds augustus 2026 zijn er op verschillende plekken in Nederland aanwijzingen gevonden dat het westnijlvirus rondgaat. Deze aanwijzingen komen uit diagnostiek bij mensen en paarden met klachten, screening door Sanquin Research en wetenschappelijk onderzoek bij vogels en gewone huissteekmuggen.

Westnijlvirus gevonden bij 77 mensen

Sinds de vorige update (29 oktober 2026) is er 1 nieuwe patiënt met het westnijlvirus gemeld bij het RIVM. Het totaal aantal meldingen van mensen die het westnijlvirus kregen in Nederland staat nu op 77.

De patiënten kregen het westnijlvirus door de beet van een besmette mug. De besmettingen vonden plaats in de provincies Zuid-Holland (45), Utrecht (14), Noord-Holland (7), Noord-Brabant (7), Gelderland (2) en Overijssel (2).

Bij de meeste mensen werd het westnijlvirus vastgesteld nadat zij in het ziekenhuis waren opgenomen met klachten. In 2026 zijn in totaal 12 patiënten met een westnijlvirusinfectie overleden.

Westnijlvirus gevonden paarden

De NVWA(externe link) meldt dat er afgelopen week 4 positief geteste paarden bij gekomen zijn. Het totaal aantal meldingen van paarden met westnijlvirus in 2026 staat nu op 175. De positief geteste paarden komen uit de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant.

Vogels

EMC, NIOO_KNAW en DHWC melden dat afgelopen week 5 vogels positief zijn getest op het westnijlvirus. In totaal zijn er in 2026 nu 281 vogels met het westnijlvirus gemeld. Van die vogels werden er 198 levende vogels en 83 dode vogels getest. Het gaat niet om alle dode vogels in Nederland. Onderzoekers testen een deel van de dode vogels om de verspreiding van het virus te kunnen volgen. De vogels met westnijlvirus zijn gevonden in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Flevoland en Zeeland.

Muggen getest op westnijlvirus

Muggen worden in groepen (‘pools’) getest op het westnijlvirus. De gevangen muggen worden niet altijd meteen getest. Soms duurt het enkele weken voordat een muggenpool wordt onderzocht. Afgelopen week zijn er geen nieuwe positief geteste muggenpools gemeld. Het totaal aantal positief geteste muggen staat op 26: 3 in Gelderland; 5 in Utrecht, 3 in Noord-Brabant, 2 in Limburg en 13 in Zuid-Holland.