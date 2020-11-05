Rubberboot met vluchtelingen op Noordzee ging vanuit Nederland de zee op

Uit het onderzoek is gebleken dat de opvarenden, waaronder twee verdachten, die met de boot bij Cadzand voor de kust voer vanaf Nederlands grondgebied het water op zijn gegaan. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Geen buitenboordmotor

De rubberboot werd op radarbeeld gezien, waarna de Kustwacht is uitgerukt. De bemanning zag dat het een rubberboot met opvarenden betrof waarvan de buitenboordmotor ontbrak en schakelde toen de Koninklijke Marechaussee en KNRM in.

Twee verdachten langer vast

'De twee Soedanese mannen, die zaterdag zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij mensensmokkel, blijven vastzitten. De rechter-commissaris heeft dinsdag de bewaring bevolen voor de duur van 14 dagen', aldus het OM.

Reddingsoperatie

De twee verdachten werden opgepakt nadat voor de kust bij Cadzand een rubberboot met opvarenden was waargenomen. Direct na de melding hierover kwamen de Koninklijke Marechaussee, politie, Kustwacht en andere hulpdiensten in actie voor een reddingsoperatie.

Opvarenden medisch onderzocht

De rubberboot werd naar de haven van Cadzand gesleept waar de opvarenden door medisch personeel werden onderzocht op mogelijke onderkoelingsverschijnselen. Naar omstandigheden maakten zij het goed.

Buitenboordmotor verdwenen

De Koninklijke Marechaussee doet onder leiding van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant verder onderzoek. Omdat de verdachten nog steeds in beperkingen zitten, worden op dit moment geen mededelingen gedaan over de bevindingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Voor de kust van Cadzand zal nog gezocht worden naar de motor van de boot.