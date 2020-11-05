Politie neemt 710 cobra’s in beslag, 2 verdachten aangehouden

De politie heeft woensdagavond 4 november twee mannen in Breda aangehouden op verdenking van illegale vuurwerkhandel. 'Daarbij is een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk in beslag genomen', zo meldt de politie donderdag.

Handel in vuurwerk

Na uitgebreid recherchewerk is de politie twee mannen op het spoor gekomen die zich vermoedelijk bezighouden met de handel in vuurwerk. Agenten hebben doorzoekingen gedaan aan de Ahornstraat en de Lange Bedde.

Twee aanhoudingen

'Twee verdachten, een 26-jarige man uit Breda en een 21-jarige man uit Roosendaal, zijn aangehouden. De politie heeft onder meer 710 cobra’s, 37 shells, contant geld en verschillende gegevensdragers in beslag genomen. Het onderzoek naar de handel in illegaal vuurwerk gaat verder', aldus de politie.