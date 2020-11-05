Politie treft 900 liter chemicaliën aan in woning in Beek

Uit onderzoek naar aangetroffen jerrycans in een woning in het Limburgse Beek blijkt dat het om 900 liter chemicaliën ging. 'Alle jerrycans zijn geruimd en de situatie in de woning is veilig', zo meldt de politie donderdag.

Overtreding opiumwet

Bij het onderzoek in een woning aan de Sint Martinusstraat zijn dinsdag 3 november twee mannen aangehouden; een 32-jarige en een 68-jarige man uit Columbia. Beide mannen zijn aangehouden op verdenking van overtreding van de opiumwet en ze worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Specialisten van de LFO

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen hebben ondersteuning verleend na het aantreffen van de jerrycans. Onderzoek wees uit dat het om chemicaliën gaat die worden gebruikt in het productieproces van drugs.

Risico’s voor omwonenden

Aanwezigheid van dergelijke grote hoeveelheden chemicaliën in een woonwijk kan een gevaar opleveren voor de omgeving. Het meest acute risico voor omwonenden is brand- en explosiegevaar. De grote hoeveelheid chemicaliën maakt dat een vonkje al kan leiden tot een brand of ontploffing. Het is daarom belangrijk om de politie te waarschuwen als er vermoedens zijn van drugsopslag, handel of een mogelijk drugslab in uw omgeving.