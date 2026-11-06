Man (31) krijgt hogere straf voor veroorzaken viervoudig dodelijke ongeval

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft vrijdag een 31-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar en 8 maanden voor het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop in Oud Gastel. Dit meldt het gerechtshof vandaag.

2 vrouwen en 2 kinderen omgekomen

In september 2022 veroorzaakte hij een ernstig verkeersongeval waarbij 2 vrouwen en 2 kinderen om het leven kwamen. Eén meisje overleefde het ongeluk, maar raakte wel gewond. Volgens het hof was er sprake van roekeloos rijgedrag. Naast de celstraf is voor het roekeloze rijgedrag met fatale gevolgen de maximale rijontzegging van 10 jaar opgelegd.

Roekeloos rijgedrag 152 km/h

De man reed met een snelheid van ongeveer 152 kilometer per uur op een weg waar een maximum van 50 kilometer per uur gold. Hij reed op een dubbelbaans voorrangsweg, was aan het opdringen en haalde rechts in en reed sterk accelererend richting een kruispunt waarvan de verkeerslichten oranje knipperden. Volgens de man verleende de auto van de slachtoffers hem geen voorrang en was dat de oorzaak van het ongeluk. Uit camerabeelden en getuigenverklaringen blijkt echter dat de bestuurster van de andere auto de kruising behoedzaam en langzaam rijdend naderde en uiteindelijk ook is gestopt, maar wel deels op de rijstrook van de voorrangsweg waarop de man reed. Net als de rechtbank eerder is ook het hof van oordeel dat het ongeval te wijten is aan het roekeloze rijgedrag van de

verdachte.

Hogere straf

Het hof komt tot een hogere straf dan de rechtbank, onder andere omdat er volgens het hof - anders dan de rechtbank oordeelde - sprake is van ‘meerdaadse samenloop’. Door het handelen van de man, ook al is het één en hetzelfde handelen, is er niet slechts één dodelijk slachtoffer te betreuren, maar vier, en dat vindt het hof strafverhogend. Door zijn handelen heeft hij de vier omgekomen slachtoffers het meest kostbare dat een mens bezit, het recht op leven, ontnomen. Ook de overlevende inzittende en alle nabestaanden heeft hij onbeschrijflijk veel leed toegebracht.

6 jaar en 8 maanden cel en 10 jaar rijontzegging

Het hof realiseert zich dat geen enkele straf die aan de verdachte wordt opgelegd recht zal doen aan dit leed van de nabestaanden. Het hof veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 6 jaar en 8 maanden. Ook krijgt hij de maximale rijontzegging van 10 jaar opgelegd.