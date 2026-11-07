Honderden activisten bezetten bouwplaats datacenter Amsterdam

Vrijdag hebben honderden activisten van Geef Tegengas het bouwterrein van een nieuw Microsoft datacenter in Amsterdam geblokkeerd. 'De bouwwerkzaamheden liggen hierdoor stil. Geef Tegengas voert actie tegen het datacenter vanwege de rol van Microsoft en big tech in de opkomst van fascisme, klimaatdestructie en genocide', zo meldt Geef Tegengas.

'Onderdrukking'

Digitale infrastructuur wordt gebruikt voor onderdrukking. Datacenters zijn er niet alleen voor e-mails en ziekenhuizen, maar zijn een manier waarop big tech bedrijven hun controle over onze data uitbreiden. Met de bouw van nieuwe datacenters proberen Microsoft en andere bedrijven de AI race te winnen en hun winsten te maximaliseren.

Big tech en fascisme

Het internet draait op big tech, waardoor we afhankelijk zijn van een handjevol grote bedrijven zoals Google, Amazon, Meta en Microsoft. Zij hebben de macht over onze data, hebben controle over welke informatie we wel en niet krijgen te zien en kunnen de stekker eruit trekken zodra dat voor hun geld of macht oplevert.

Energieslurpend

De energieslurpende datacenters worden gebruikt voor massasurveillance en geweld. Zo host Microsoft onder andere data van ICE en de IDF. [1] De strijd tegen big tech is daarom onlosmakelijk verbonden met de strijd tegen onderdrukking en fascisme: "Zonder verstikkende algoritmes en massaserveillance mede mogelijk gemaakt door techmiljardairs kan het technofascisme niet bestaan," aldus woordvoerder Roos Molenaar.

Nieuw datacenter in Amsterdam

Geef Tegengas stond vrijdag in Amsterdam omdat het geplande datacenter daar een voorbeeld is van de steeds uitbreidende macht van Microsoft en big tech. De prijs voor deze honger naar macht en winst wordt betaald door normale mensen. Het nieuwe datacenter dat gebouwd wordt bij Sloterdijk zal net zo veel energie opzuigen als alle huishoudens in Amsterdam.

Woningnood

Terwijl er een enorme woningnood heerst kaapt Microsoft heel veel ruimte en zorgt ervoor dat huizen niet kunnen worden aangesloten op het stroomnet. "Wij pikken het niet dat Amsterdam gebruikt wordt voor het maken van AI slop en steunen van genocide," aldus Roos Molenaar, "dit datacenter slurpt ons drinkwater op om rijke stinkerds nog rijker te maken."