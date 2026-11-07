OM: Ex-politicus Frans Timmermans niet vervolgd om zijn uitspraken

Ex-politicus Frans Timmermans wordt niet strafrechtelijk vervolgd vanwege zijn uitspraken in een interview, gepubliceerd in het Belgische dagblad De Morgen op 25 juli 2026. Het Openbaar Ministerie (OM) is van oordeel dat de uitingen van de heer Timmermans niet strafbaar zijn. 'Tegen hem was diverse keren aangifte gedaan wegens onder meer groepsbelediging, aanzetten tot haat, discriminatie of geweld', zo meldt het OM.

Israël

Timmermans gaf in het betreffende interview aan dat er in Israël rechtse en extreemrechtse groepen zijn die denken dat Joden alleen kunnen overleven als de Palestijnen weg zijn. Timmermans vergeleek dit met de redenering van de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog ten aanzien van de Joodse bevolking waarbij hij het handelen van Israël vergeleek met dat van de nazi’s tijdens de Holocaust. Hij stelde in datzelfde interview ook dat in het Midden-Oosten momenteel een heel volk wordt uitgeroeid en dat ‘zij’ (Israël) nu precies hetzelfde doen met een ander volk.

Aangiftes

In de aangiftes wordt gesteld dat Timmermans zich hiermee schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging, onder meer door het vergoelijken, ontkennen of verregaand bagatelliseren van de Holocaust. Daarnaast zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld. Het OM volgt de aangevers niet en komt tot de conclusie dat er geen sprake is van strafbare uitlatingen.

Groepsbelediging

Bij groepsbelediging gaat het om het aantasten van de eigenwaarde of het in diskrediet brengen van een groep mensen vanwege hun ras, godsdienst, levensovertuiging, seksuele gerichtheid of handicap. Het uiten van kritiek op opvattingen en gedragingen van een bepaalde groep is niet strafbaar. Naar het oordeel van het OM vraagt Timmermans met de bestreden uiting om aandacht voor de situatie van de Palestijnen in Gaza. Timmermans maakt daarbij een vergelijking tussen de redenering van rechtse en extreemrechtse Joden in Israël enerzijds en de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog anderzijds. Hoewel de vergelijking die Timmermans maakt kwetsend kan zijn, is dit niet gericht op Joden als etnische of religieuze groep als geheel en om die reden niet strafbaar.

'Evenmin sprake van het verregaand bagatelliseren van de Holocaust'

Volgens het OM is evenmin sprake van het verregaand bagatelliseren van de Holocaust. De vergelijking die Timmermans maakt, is gericht op een volgens hem bestaande gelijkenis in redenaties met betrekking tot het uitroeien van een heel volk. Daarmee wordt de Holocaust niet vergoelijkt of verregaand gebagatelliseerd. Van groepsbelediging als bedoeld in het Wetboek van Strafrecht is daarom geen sprake.

Aanzetten tot haat, discriminatie of geweld

'Nu het OM heeft geconcludeerd dat de uitlating van Timmermans geen betrekking heeft op een groep mensen wegens ras, godsdienst of levensovertuiging is er evenmin sprake van aanzetten tot haat, discriminatie of geweld. De aangiften zijn daarom geseponeerd', aldus het OM.