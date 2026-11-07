Kruispunten N44 bij Wassenaar veiliger met 4 nieuwe vaste flitspalen

Een grote stap naar meer verkeersveiligheid bij Wassenaar. 'Met vier nieuwe vaste flitspalen willen Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) bijdragen aan veiliger verkeersgedrag. De flitspalen controleren op snelheid en door rood rijden, met als doel de veiligheid van fietsers, voetgangers en automobilisten te vergroten', zo meldt het OM.

Kruispunt Rozenweg en Houtlaan

Op de N44 zijn ter hoogte van het kruispunt met de Rozenweg twee nieuwe vaste flitspalen geplaatst, dat is waar de N44 overgaat in de A44. Wat verder zuidwaarts, bij het kruispunt met de Houtlaan, staan nu ook twee nieuwe flitspalen. Op vrijdag 6 november 2026 gaat de eerste flitspaal aan, dat is de flitspaal bij het kruispunt met de Rozenweg. Deze paal handhaaft op overtredingen van verkeer dat rijdt in de richting van Leiden. De andere drie flitspalen worden nog getest en zullen op termijn ook worden aangezet.

Veel ongelukken met ernstig letsel

De afgelopen jaren zijn er opvallend veel kop-staart ongelukken gebeurd rondom deze kruispunten van de N44 bij Wassenaar. Vele daarvan met ernstig letsel als resultaat, en een enkele keer zelfs met dodelijke afloop. Het is een zeer drukke weg en overtredingen als te hard rijden en door rood rijden leveren direct gevaar op voor alle weggebruikers. Als meer automobilisten zich aan de verkeersregels houden krijgt de verkeersveiligheid een stevige impuls. De flitspalen dragen daaraan bij.

Brede gezamenlijke aanpak

De nieuwe flitspalen maken deel uit van een bredere gedragsaanpak waarbij bewustwording en handhaving samen gaan. Er komt een algemene campagne die erop gericht is om de weggebruikers van de N44 bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid. Automobilisten die zich houden aan de maximumsnelheid en niet door rood rijden veroorzaken minder ongelukken. Zo ontstaat een veiligere verkeersomgeving voor iedereen.

24 uur per dag actief

'Vanaf 6 november worden overtredingen bij de eerste geactiveerde paal beboet. De komende periode worden de andere drie flitspalen uitgebreid getest, als alles goed werkt worden ze ook aangezet. Ze zullen alle vier handhaven op zowel te hard rijden als het negeren van een rood verkeerslicht. De flitspalen zijn, nadat ze zijn aangezet, 24 uur per dag actief en overtredingen die ze registreren worden doorgestuurd naar het CJIB', aldus het OM.

Na drie jaar evaluatie

Na ongeveer drie jaar wordt de verkeerssituatie opnieuw beoordeeld. Het Openbaar Ministerie bekijkt dan, samen met de politie en Rijkswaterstaat, of handhaving met flitspalen op die locaties nog noodzakelijk is.