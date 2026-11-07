Vier mannen op heterdaad aangehouden voor stroperij met 'lange' honden

Bij een politieactie in de omgeving van het Brabantse Made zijn vrijdag 6 november rond 01.50 uur vier mannen aangehouden op verdenking van “stroperij met lange honden’, een activiteit die illegaal is. Dit meldt de politie.

Onderzoek

Het team Milieu van de Politie Rotterdam deed al langere tijd onderzoek naar deze vorm van stroperij en had de groep al enkele maanden in beeld. 'Er werd daarin nauw samengewerkt met de politie Eenheid Zeeland/West-Brabant en Samen Sterk in Brabant (SSIB), een samenwerkingsverband van diverse netwerkpartners die zich inzetten voor een schoon, veilig en groen buitengebied', aldus de politie.

'Wedstrijd'

Bij ‘stroperij met lange honden’ worden (jacht)honden zoals Greyhound, Whippet, Italiaanse windhond, of Afghaanse windhond, in een weiland losgelaten om achter wild, zoals hazen, aan te gaan, met het doel deze te vangen. Vaak wordt het gevangen dier daarbij gedood en in het weiland achtergelaten. Bij de politie bestaat het beeld dat bij het vangen van een haas het om prestige draait en dat de groepen die zich hiermee bezighouden het als een wedstrijd zien. Zo krijgt de politie weleens meldingen van boeren die kadavers in hun weilanden vinden.

Assistentie politiehelikopter

Rond middernacht zagen collega’s van de Samen Sterk in Brabant de verdachten met voertuigen op een veld en vroegen assistentie van de politiehelikopter. Er werd gezien dat ze honden loslieten, die vervolgens achter wild aan gingen. Daarbij werd ook gezien dat een dode haas werd weggegooid.

Twee aanhoudingen verricht

Toen de politie in actie kwam, probeerden de verdachten nog te vluchten, maar ze konden uiteindelijk worden aangehouden. Het gaat om twee mannen van 31 en 55 jaar uit Dordrecht en twee mannen van 29 en 68 jaar uit Made.

Samen Sterk in Brabant

In Samen Sterk in Brabant zijn de Provincie Noord-Brabant, gemeenten in Noord-Brabant, terrein beherende organisaties, Brabantse waterschappen, waterwinbedrijven, politie en drie Brabantse omgevingsdiensten vertegenwoordigd. Samen Sterk in Brabant heeft een handhavingsteam dat samen met de netwerkpartners opsporing, toezicht en handhaving verzorgen in de zes regio’s van Noord-Brabant.