Blije gezichten en veel gekleurde lampjes tijdens Lichtjesrun in Hattem

Na een gezellige warming up op de Markt, voor het stadhuis, vertrokken afgelopen vrijdagavond zo'n 300 deelnemers om hun rondje(s) te lopen voor de eerste editie van de Lichtjesrun Hattem. Dit meldt Hattem24.nl .

Mooi gekleurd en verlicht Hattem

Deelnemers in kleurrijke shirts en nog meer kleurige lampjes legden hun tocht van ongeveer twee kilometer af door een mooi gekleurd en verlicht Hattem. Langs de route stonden vele supporters en wat vrijwilligers om de lopers aan te moedigen en de weg te wijzen.

Bijzondere locaties

De route ging langs en zelfs door bijzondere locaties! Zo waren de straten en de route naar de Verkentoren prachtig verlicht, gingen de deelnemers onder en door het bakkerijmuseum, kwamen ze door het Voerman Stadsmuseum én liepen ze zelfs door de raadzaal van het stadhuis waar de burgemeester en de drie wethouders de lopers het laatste stukje naar de finishlijn toe applaudisseerden.

'Run voor iedereen'

Deze run was een run voor iedereen, er deden ook heel veel kinderen mee samen met hun ouders. Ook vriendengroepen, de brandweer en natuurlijk de buurtsportcoaches. Elk op hun eigen tempo en zover rondjes als ze wilden. Dat maakte dat er veel enthousiaste reacties en complimenten kwamen. Wat veel deelnemers betrof komen ze nog een keer als er nog een editie komt.