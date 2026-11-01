Subsidie voor kennisdeling in de landbouw

Vanaf 2 november 2026 kunnen kennisaanbieders subsidie aanvragen om landbouwers in Groningen te helpen met praktische kennis voor een toekomstbestendige landbouw. De provincie Groningen stelt hiervoor € 1 miljoen beschikbaar.

De subsidie Kennisverspreiding en informatie ondersteunt projecten die kennis en nieuwe inzichten toegankelijk maken voor groepen landbouwers. Aanvragen kan van 2 november 2026 tot en met 7 januari 2027 om 17.00 uur via SNN.

Praktische kennis voor de landbouw

Met deze subsidie kunnen kennisaanbieders, zoals adviesorganisaties, onderzoeksinstellingen en praktijkcentra, hun kennis delen met landbouwers. Ook samenwerkingsverbanden van kennisaanbieders kunnen een aanvraag indienen.

Het gaat bijvoorbeeld om trainingen, workshops, coaching, voorlichting en demonstraties op het gebied van:

precisielandbouw en digitalisering;

nieuwe verdienmodellen in de landbouw;

duurzame ketens en samenwerking;

klimaatadaptatie en waterbeheer;

duurzaam bodembeheer en kringlooplandbouw;

biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw.



Per project kan minimaal € 125.000 en maximaal € 500.000 subsidie worden aangevraagd. De subsidie vergoedt 80% van de subsidiabele kosten.

Meer informatie en aanvragen: Organisaties die met hun kennis willen bijdragen aan een toekomstbestendige landbouw kunnen vanaf 2 november een aanvraag indienen bij het SNN. Op de website van het SNN staan de voorwaarden en meer informatie over de regeling.