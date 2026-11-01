Grande Panda Electric met 400 km actieradius

FIAT breidt het aanbod van de Grande Panda uit met een nieuwe Electric-versie met een WLTP-actieradius tot 400 kilometer. Het model is per direct bestelbaar en beschikt over een 54 kWh-batterij.

Tegelijkertijd actualiseert FIAT het aanbod van opties en packs. Ook wordt de Grande Panda Electric voortaan standaard geleverd met een 11 kW-boordlader.

Grande Panda Electric met 400 km actieradius

De nieuwe uitvoering met 54 kWh-batterij en is leverbaar als Pop, Icon en La Prima. De consumentenprijs start bij € 27.499 rijklaar. De elektrische aandrijflijn biedt met 83 kW (113 pk) evenveel vermogen als de Grande Panda Electric met 44 kWh-batterij en een actieradius tot 320 km. Deze uitvoering is er voor een consumentenadviesprijs vanaf € 26.499 rijklaar.