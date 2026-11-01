zondag, 1. november 2026 - 10:28 Update: 01-11-2026 10:29
Dacia Striker: robuust, veelzijdig en vanaf nu te bestellen
Foto: Dacia Striker
Amsterdam
Dacia opent de orderboeken voor de volledig nieuwe Striker, een crossover die de Bigster aanvult en zich richt op zowel particuliere als zakelijke rijders.
De Dacia Striker essential is leverbaar vanaf € 28.400,- met de mild hybrid-G 140 aandrijflijn.
De Dacia Striker expression is gekoppeld aan de hybrid 155 aandrijflijn en leverbaar vanaf € 33.000,-.
Rijk uitgeruste limited edition met hybrid 155 of hybrid 150 4x4 EDC aandrijflijn leverbaar vanaf respectievelijk € 36.000,- en € 37.800,-.