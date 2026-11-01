Citroën 2 CV Concept: de schetsen achter het concept

Met een reeks schetsen en ontwerptekeningen onthult het merk hoe een van zijn grootste iconen opnieuw werd uitgevonden voor een nieuw tijdperk. Bijna een jaar lang onderzochten designers hoe ze nieuw leven konden blazen in de legendarische 2 CV, zonder het verleden simpelweg te kopiëren.

De 2 CV Concept beleefde zijn wereldpremière op de Autosalon van Parijs 2026 en trok direct veel belangstelling. Het publiek liet zich raken door de kracht van het design en de emoties die het oproept. Maar hoe geef je een auto die zo diep in het collectieve geheugen verankerd zit nieuw leven? Hoe behoud je wat hem onmiddellijk herkenbaar maakt en creëer je tegelijkertijd een ontwerp dat onmiskenbaar eigentijds is? Dat was de uitdaging waar de designteams van Citroën zich bijna een jaar lang aan hebben gewijd.