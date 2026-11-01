Komende week meer zon en kans op lichte vorst

Na een grotendeels grijze zondag is er komende week meer ruimte voor de zon. Vanaf woensdag neemt ook de kans op nachtvorst toe. Vooral donderdag en vrijdag verlopen waarschijnlijk flink zonnig. In de nacht naar vrijdag kan het op uitgebreide schaal licht vriezen.

Maandagochtend start in het zuiden, midden en oosten van het land daardoor regenachtig. Maandagmiddag is er ruimte voor de zon, maar ook kans op een enkele bui. Het wordt ongeveer 12 graden bij een matige noordenwind.

Steeds meer zon en temperaturen rond 10 graden

Dinsdagochtend kan plaatselijk nog wat motregen vallen. Daarna blijft het de rest van de werkweek droog en wordt het geleidelijk zonniger. Vooral donderdag en vrijdag lijken dagen met veel zonneschijn te worden.

De middagtemperatuur ligt halverwege de week rond 10 graden. Er waait een matige oosten- tot noordoostenwind, waardoor het enkele graden kouder aanvoelt.

Kans op lichte vorst in de nacht naar vrijdag

Vanaf woensdag daalt de temperatuur tijdens de nachten landinwaarts richting het vriespunt. In de nacht van donderdag naar vrijdag kan het mogelijk op uitgebreide schaal licht vriezen. Daardoor moeten automobilisten in de ochtend rekening houden met het krabben van autoruiten.