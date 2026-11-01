Eerste selectie mogelijke oplossingen Nedersaksenlijn klaar

De eerste selectie van mogelijke oplossingen voor de Nedersaksenlijn is klaar. In deze stap is gekeken welke ideeën verder onderzocht kunnen worden en welke niet. Er is nog geen keuze gemaakt voor een route, stations of dienstregeling. Dat heeft ProRail bekendgemaakt.

De Nedersaksenlijn is de spoorverbinding tussen Groningen, Veendam, Stadskanaal, Westerwolde, Emmen, Hardenberg en Twente/Zwolle. Het doel is om het openbaar vervoer in het gebied te verbeteren, reistijden te verkorten en plaatsen beter met elkaar te verbinden. Daarom wordt er tegelijkertijd gekeken naar de ontwikkeling van het gebied rond de spoorlijn, bijvoorbeeld voor wonen en werken, onderwijs en voorzieningen.

Stand van zaken

ProRail werkt op dit moment aan de opdracht die het van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft gekregen. De opdracht is om te onderzoeken hoe de Nedersaksenlijn kan zorgen voor betere verbindingen en nieuwe kansen voor wonen, werken en leven in Noord- en Oost-Nederland. Rijk en regio onderzoeken nu wat daarvoor nodig is en welke mogelijkheden het beste passen bij het gebied. Voor het spoor zijn daarbij belangrijk wáár het nieuwe spoor komt, welke stations daarbij passen en hoe dit allemaal goed aansluit bij de dienstregeling zoals die nu is.

Dat gebeurt in een ‘verkenning’. In deze verkenning zijn verschillende stappen belangrijk. Die stappen worden een ‘zeef’ genoemd, omdat na elke ‘zeef’ er minder keuzes overblijven. Zo blijven uiteindelijk de meest kansrijke oplossingen over. Met deze stap is ‘zeef 0’ afgerond. Hierna volgen meer momenten: zeef 1 en zeef 2.

Veel ideeën bekeken

Voor de Nedersaksenlijn zijn veel mogelijke oplossingen, wensen en ideeën aangedragen. Deze kwamen onder andere van inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, gemeenten, provincies en waterschappen. In zeef 0 is gekeken of deze voorstellen passen binnen het onderzoek, bijdragen aan de doelen, haalbaar zijn rond 2040 en of ze financieel mogelijk zijn.

Keuzes die niet door de ‘zeef’ zijn gekomen

Een aantal voorstellen valt af. Routes naar bijvoorbeeld Assen, Meppel, Delfzijl en Eemshaven vallen buiten het gebied van de opdracht die ProRail heeft gekregen. Dat geldt ook voor routes naar verschillende plaatsen in Duitsland. Heel dure oplossingen, zoals lange ondergrondse delen van het spoor en volledig dubbelspoor over de hele route, worden ook niet verder onderzocht. Dat komt omdat die niet betaalbaar zijn binnen de opdracht.

Verschillende routes blijven in beeld

De overgebleven mogelijkheden worden de komende tijd verder onderzocht (zeef 1). Daarbij kijken experts samen met onder andere gemeenten, provincies en inwoners- naar mogelijke routes en stations, de dienstregeling, elektrisch rijden en dubbelspoor op delen van de route. Ook wordt bekeken wat de verschillende oplossingen betekenen voor de plannen in het gebied. Dan gaat het vooral over scholen, economie, toerisme, wonen en werken. Van de vele mogelijkheden die er zijn, worden dan de beste opties gekozen, samen met de ideeën voor gebiedsontwikkeling.

De resultaten van de volgende stap (zeef 1) worden verwacht in de zomer van 2027.