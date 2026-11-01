Grote kans dat openbaar vervoer toch weer platgaat

De hervatte onderhandelingen voor een nieuwe cao Openbaar Vervoer zijn stopgezet. FNV is tot het uiterste gegaan om tot goede afspraken te komen voor haar leden, maar werkgevers blijven vasthouden aan een aantal verslechteringen. Er ligt nu een eindbod van de werkgevers, vakbonden leggen dat aan hun leden voor. Marijn van der Gaag: 'We zijn een vereniging, en dus toetsen we het resultaat bij onze leden, ook al stelt het weinig voor.'

De hervatte onderhandelingen voor een nieuwe cao Openbaar Vervoer zijn stopgezet. FNV is tot het uiterste gegaan om tot goede afspraken te komen voor haar leden, maar werkgevers blijven vasthouden aan een aantal verslechteringen. Er ligt nu een eindbod van de werkgevers, vakbonden leggen dat aan hun leden voor. Marijn van der Gaag: 'We zijn een vereniging, en dus toetsen we het resultaat bij onze leden, ook al stelt het weinig voor.'

Onvoldoende zekerheid

Met name de voorstellen over leeftijdsregelingen, onregelmatigheidstoeslag en roostervrije tijd zitten de vakbond dwars. Van der Gaag: 'Het eindbod biedt gewoonweg onvoldoende zekerheid voor werknemers.' Er ligt een verbeterd loonbod voor 2027 en 2028 maar die rechtvaardigen niet de andere verslechteringen. 'We boordelen het hele pakket, niet alleen het loonbod, de verslechteringen op inkomenszekerheid, noodzakelijke hersteltijd en mogelijkheden om gezond het pensioen te halen moeten van tafel.'

Vrije tijd onvoldoende gewaarborgd

Ook de zekerheid over roostervrije tijd is voor FNV een belangrijk geschilpunt. Voor de vakbond moeten werknemers kunnen rekenen op vaste herstelmomenten. FNV vreest dat wijzigingen in de afspraken over ATV en het persoonlijk keuzebudget (PKB) die zekerheid onvoldoende waarborgen.

Iedere serieuze kans op akkoord door vakbenut

Toen werkgevers zich bereid toonden opnieuw te onderhandelen, heeft FNV die mogelijkheid samen met CNV aangegrepen. 'We hebben de acties opgeschort omdat we een serieuze kans zagen om er samen uit te komen. Juist omdat we weten hoeveel een staking vraagt van onze leden en de reizigers. We hebben ons bereid getoond om compromissen te sluiten. Maar een compromis moet wel van twee kanten komen. Helaas hebben we die beweging bij werkgevers onvoldoende gezien', aldus Van der Gaag.

Op loon een stap vooruit

Volgens de informatie waarover FNV nu beschikt, omvat het huidige loonbod een loonsverhoging van 2 procent per 1 juli 2026, 2 procent per 1 januari 2027 en 2 procent per 1 juli 2027. Voor 2028 is 4 procent loonruimte geboden. Daarmee zijn op loon stappen gezet, maar het totale pakket is onvoldoende.

Cao Openbaar Vervoer

Onder de cao Openbaar Vervoer vallen alle bussen in Nederland met uitzondering van de grote steden (Den Haag, Rotterdam en Amsterdam) en een deel van de regionale treinen. De cao die geldt voor ongeveer 13.500 werknemers in het openbaar vervoer verliep eind juni.

Daarnaast is er binnen het streekvervoer nog een kleine cao met 1500 OV-medewerkers, dit gaat om regionale bussen en treinen, die grotendeels rijden in de gebieden van Arriva (Limburg, Twente en de Achterhoek). Omdat dit een andere cao betreft valt dit buiten de staking.