Twee gewonden bij gewelddadige overval Rotterdam Zuid

Op zaterdag 31 oktober vond rond 16.00 uur bij een bedrijf aan de Berkenwoudestraat in Rotterdam een overval plaats.

Hierbij raakte twee personen gewond; zij zijn door het ambulancepersoneel onderzocht. De verdachten zijn met één of meerdere auto’s gevlucht. Daarbij is ook door de politie gericht geschoten. Omdat er op verschillende locaties voertuigen en sporen zijn aangetroffen, is het voor het onderzoek van groot belang dat we getuigen spreken en over zoveel mogelijk beeld beschikken. We roepen getuigen op zich te melden en beelden met ons te delen.

Waarschuwingsschoten

Enkele gemaskerde mannen drongen zaterdagmiddag het bedrijfspand binnen en mishandelden de aanwezige personen. De verdachten zijn vervolgens vanaf de Berkenwoudestraat in onbekende richting weggereden. Bij het Battenoordhof, nabij de Oldengaarde, kwam hun auto weer in het vizier en daar zijn zij uitgestapt en weggerend.

Na het geven van waarschuwingsschoten is door de politie gericht geschoten. Eén verdachte, een 28-jarige man uit Schiedam, is daarbij geraakt. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en daarna aangehouden. De Rijksrecherche onderzoekt dit schietincident.